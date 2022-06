Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Markteinführung

30.06.2022 / 08:58



Mit IoT Starter Services bietet Sunrise Business ab sofort vordefinierte Service-Pakete für das Internet der Dinge (IoT) an.

Insgesamt fünf verschiedene Service-Pakete erlauben eine vollumfängliche mobile Konnektivität und einfaches Datenmanagement auf Profiniveau über 3G, 4G, 5G sowie CAT-M und NB-IoT.

IoT einfach nutzen: Bestellung und Konfiguration via Webshop und direkten Zugriff auf die Connectivity Management Plattform (CMP) von Sunrise Business.

Angebotene Standardfunktionalitäten können jederzeit durch weitere Services ergänzt und zusätzliche SIM-Karten online bestellt werden.

Bestes Preis-/Leistungsniveau mit IoT Starter Service bereits ab CHF 1.50/Monat und einmaliger Installationsgebühr von CHF 205.- bei mindestens 12 Monaten Vertragslaufzeit. «Durch die rasante technische Entwicklung in den letzten Jahren, werden IoT-Anwendungen auch für KMU und IT-Entwickler immer bedeutender. Die Möglichkeit, neue IoT-Projekte besonders schnell umzusetzen, schafft enorme Wettbewerbsvorteile. Sunrise Business trägt dem mit den neuen IoT Starter Services Rechnung, indem wir unseren Kundinnen und Kunden fertig konfigurierte und flexible Angebote zu einem attraktiven und klar kalkulierbaren Preis anbieten. Es ist unser erklärtes Ziel, den Einsatz von IoT-Lösungen in der Gesellschaft voranzutreiben; getreu dem Motto DREAM BIG. DO BIG.», erklärt Robert Redeleanu, Chief Business Officer Sunrise.

Fünf IoT Starter Service-Angebote für unterschiedliche Anwendungen Das Angebot von Sunrise Business umfasst insgesamt fünf IoT Starter Services für mobile Konnektivität und einfaches Datenmanagement mit beliebig vielen, voll standardisierten IoT Datenpaketen über 3G, 4G, 5G sowie CAT-M und NB-IoT für die gängigsten IoT-Anwendungen. Inkludiert sind mindestens 50 SIM-Karten, die online über die Connectivity Management Plattform von Sunrise Business selbstständig aktiviert werden können. Starter Service Leistung Preis*) Typische Anwendungsbeispiele «Comet» Datenvolumen 2 MB

zusätzliche MB: CHF 0.10 CHF 1.50/Mt.

CHF 205.- einmalige Installation Für sporadische Messungen wie Temperatur, Luftqualität, Smart Metering, Alarmierungen, etc.. «Moon» Datenvolumen 10 MB

zusätzliche MB: CHF 0.10 CHF 2.-/Mt.

CHF 205.- einmalige Installation Für regelmässige Füllstandsmessungen, GPS-Tracking oder Bezahlterminals. «Planet» Datenvolumen 100 MB

zusätzliche MB: CHF 0.10 CHF 3.-/Mt.

CHF 205.- einmalige Installation Für GPS-Tracking mit Flottenmanagement oder Logistik-Anwendungen. «Sun» Datenvolumen 1 GB

zusätzliche MB: CHF 0.10 CHF 6.-/Mt.

CHF 205.- einmalige Installation Für M2M-Router zur kontinuierlichen Fernwartung von Produktionsanlagen. «Galaxy» Datenvolumen 5 GB

zusätzliche MB: CHF 0.10 CHF 9.-/Mt.

CHF 205.- einmalige Installation Für digitale Signaturen und zur Übermittlung von Video- und Bildinhalten auf digitale Werbeflächen. *) Mindestvertragsdauer für alle Starter Service-Angebote: 12 Monate. Sämtliche Angebote können schnell und einfach über den Online-Shop von Sunrise Business bestellt werden. Sie stehen innerhalb weniger Arbeitstage zur Verfügung und zeichnen sich durch folgende Vorteile aus: Volle Kostenkontrolle: Vordefinierte Service-Pakete für die gängigsten IoT-Anwendungen. Kundinnen und Kunden zahlen nur einen monatlichen Festpreis bei einer Laufzeit von mindestens 12 Monaten. Die Abrechnung erfolgt automatisch und ist in einem übersichtlichen Management-Dashboard jederzeit einsehbar.



Die verfügbaren IoT Starter-Services eignen sich für Entwickler einfacher IoT-Anwendungen ebenso wie für IoT-Profis, welche die umfangreichen Möglichkeiten im Internet der Dinge schätzen. Es bestehen keinerlei Einschränkungen bezüglich Branchen und Unternehmensgrössen. Jederzeit erweiterbar: Die IoT Starter-Services von Sunrise Business können jederzeit online durch weitere Pakete erweitert werden. Auch ein Wechsel von Datenvolumen zwischen den einzelnen Profilen oder die Hinzufügung und Verwaltung weiterer SIM-Karten erfolgt vollautomatisch über die Connectivity Management Plattform.

