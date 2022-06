Berlin (ots) -Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann zeigt sich optimistisch, dass die Bundeswehr ihre Aufgabe bei der Stärkung der Nato-Ostflanke bewältigen wird.Im rbb24 Inforadio sagte sie am Donnerstag, das werde aber Geld und Kraft kosten:"Wichtig ist nur, dass die Unterstützung aus der Politik kommt, dass wir den Menschen klar machen, was da passiert: Das wir das nicht aus Jux und Dollerei machen, sondern um unsere Freiheit und Demokratie letztendlich zu schützen."Strack-Zimmermann betonte, dass die Unterstützung langfristig geleistet werden müsse, auch wenn der Ukraine-Krieg eines Tages vorbei sei. Schließlich sei die Nato mit einem brutalen Gegner konfrontiert:"Das Erste war das Sondervermögen, (...) also Investitionen in die Bundeswehr. Und das andere ist, dass wenn diese 100 Milliarden verbraucht sind - wir gehen da von vier bis fünf Jahren aus - dass der Wehretat entsprechend angepasst werden muss."Das ganze Interview können Sie hier nachhören: https://ots.de/Ur6Rn8Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5261234