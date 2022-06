DJ PTA-NVR: Kontron AG: Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals gemäß § 135 Abs. 1 BörseG

Änderungen der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals gemäß § 135 Abs. 1 BörseG

Linz (pta005/30.06.2022/09:00) - Hiermit teilt die Kontron AG (vormals S&T AG) mit, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte an der Kontron AG seit dem 1. Juni 2022 und auch am Ende des Monats Juni 2022 63.630.568 Stimmrechte und das Grundkapital 63.630.568 Euro beträgt. Die Veränderung der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Grundkapitals resultiert aus der Eintragung einer vereinfachten Kapitalherabsetzung in das Handelsregister zum 1. Juni 2022.

