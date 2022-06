DJ PTA-News: Softline AG: Softline Gruppe veröffentlicht 3-Monatsbericht 2022 - Umsatz erneut gesteigert

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Leipzig (pta007/30.06.2022/09:00) - * Umsatz um 26,4 Prozent auf 8,6 Mio. EUR gegenüber Vorjahr ausgebaut * EBITDA liegt auf Vorjahresniveau * Auftragsbestand auf 30,3 Mio. EUR gesunken

Leipzig, 30. Juni 2022 - Die Softline Gruppe, ein international tätiges IT-Beratungsunternehmen mit Fokus auf IT- und Software Asset Management, Informations- und IT-Sicherheit, Cloud und Future Datacenter sowie Digital Workplace, veröffentlicht heute die Geschäftsentwicklung des ersten Quartals 2022.

Die Softline Gruppe konnte in den ersten drei Monaten 2022 erneut ihre Marktpotenziale in den Kernportfoliobereichen ausbauen und ihren Umsatz auf Konzernebene um 26,3 Prozent auf 8,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahresquartal steigern (Q1 2021: 6,8 Mio. EUR). In der Region Nordeuropa konnte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr sogar um 57,9 Prozent ausgebaut werden; auch die Region DACH erzielte mit 19,8 Prozent Umsatzsteigerung ein gutes Quartals-Ergebnis.

Auf EBITDA-Ebene wirkten sich neben einem gestiegenen Materialaufwand für Waren und bezogene Leistungen auch die Personalinvestitionen des vergangenen Jahres auf das Ergebnis aus. Mit einem EBITDA von -147 TEUR liegt die Softline Gruppe trotz des gestiegenen Umsatzes weiterhin auf Vorjahresniveau (-159 TEUR).

Martin Schaletzky, Vorstand der Softline AG, kommentiert die Ergebnisse der ersten drei Monate 2022 wie folgt: "Nach einem herausfordernden Geschäftsjahr 2021 mit einem zufriedenstellenden Jahresendspurt konnten wir den Schwung in das erste Quartal 2022 mitnehmen und dieses laut Plan abschließen. Zu Beginn des zweiten Quartals entwickelten sich die Umsätze jedoch nicht wie erwartet, was uns umgehend dazu veranlasste, mit einem Maßnahmenprogramm zur Erhöhung der Auslastung der Consultants und des Umsatzes sowie zur nachhaltigen Reduzierung der Kosten entgegenzuwirken. Die Fokussierung der gesamten Führungsmannschaft auf Profitabilitätssteigerung und Optimierung der internen Prozesse zeigte bereits im Mai erste positive Effekte."

Der Auftragsbestand zum 31. März 2022 ist gegenüber dem Vorjahr von 37,4 Mio. EUR auf 30,3 Mio. EUR gesunken. Vom aktuellen Auftragsbestand entfallen 24,7 Mio. EUR auf die Region DACH und 5,6 Mio. EUR auf die Region Nordeuropa. Für das laufende Jahr beträgt der Auftragsbestand 12,3 Mio. EUR und für das Geschäftsjahr 2023 bereits 8,4 Mio. EUR. Aktuell ist die Liquiditätslage der Gesellschaft angespannt, jedoch ausgeglichen. Zusätzliche Finanzierungsoptionen sind bereits in Umsetzung.

Der 3-Monatsbericht 2022 steht ab heute auf der Internetseite des Unternehmens im Bereich Investor Relations unter https://www.softline-group.com/investor-relations/finanzberichte/zur Verfügung.

---- Ende der Mitteilung ----

Über die Softline AG

Die Softline Gruppe (Softline AG) ist ein europaweit tätiges, nachhaltig wachsendes IT-Beratungsunternehmen mit Fokus auf IT- und Software Asset Management, Cloud und Future Datacenter, Informations- und IT-Sicherheit sowie Digital Workplace. Hierbei verfolgt sie ein Ziel - Compliance, Kontrolle und Kosteneinsparungen für die IT ihrer Kunden zu schaffen.

Die Gruppe besteht aus der deutschen Muttergesellschaft Softline AG mit Standorten in Leipzig, Wolfsburg und München und ihren Tochtergesellschaften Softline Solutions Netherlands B.V., Softline Solutions N.V. und Softline Solutions Ltd., mit Standorten in den Niederlanden (Nieuwegein), Belgien (Antwerpen) und dem Vereinigten Königreich (London). Weitere Informationen finden Sie unter http://www.softline-group.com.

(Ende)

Aussender: Softline AG Adresse: Gutenbergplatz 1, 04103 Leipzig Land: Deutschland Ansprechpartner: Martin Schaletzky Tel.: +49 341 24051-0 E-Mail: Martin.Schaletzky@softline-group.com Website: www.softline-group.com

ISIN(s): DE000A2DAN10 (Aktie) Börsen: m:access in München

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1656572400406 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)