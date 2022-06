Die Beteiligung an einem E-Zigaretten-Hersteller hat einem der größten Tabakunternehmen bislang vor allem Milliarden-Abschreibungen beschert. Nun könnte auch noch der Rest des Investments in Rauch aufgehen. Für Anleger gibt es trotzdem gute Nachrichten.Ein Hort der Stabilität sollen Tabak-Konzerne in schweren Börsenzeiten sein. Ein Kurseinbruch um zehn Prozent in wenigen Stunden passt da überhaupt nicht ins Konzept. Am 22. Juni passierte trotzdem genau das bei Altria. Auslöser war ein Bericht des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...