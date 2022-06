Der DAX erleidet am Donnerstagvormittag herbe Verluste. Am Morgen büßt der deutsche Leitindex 2,3 Prozent auf 12.700 Punkte ein und fallen damit auf das Tief seit März 2022. Die Hoffnung der Anleger auf eine Tempoverringerung der Notenbanken in Sachen Zinserhöhungen hat offenbar stark nachgelassen.In Kürze mehr.

