NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fedex nach dem Kapitalmarkttag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 284 US-Dollar belassen. Trotz seines positiven Votums zeigte sich Analyst Brian Ossenbeck in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von der Veranstaltung enttäuscht. Er hatte mit der Integration von TNT als größtmögliche positive Überraschung gerechnet, doch dies habe sich nicht bewahrheitet. Die Mittelfristziele hingegen hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, das Management habe jedoch nicht genug Details zur Umsetzung des Gewinnsteigerungsplans veröffentlicht./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2022 / 22:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2022 / 22:42 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US31428X1063

FEDEX-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de