Nach Angaben des Verbandes der Privaten Krankenversicherung (PKV) stieg die die Zahl der Zusatzversicherungen 2021 mit 3,4% auf insgesamt 28,4 Millionen vergleichsweise stark an . Immer mehr Menschen nutzen also die Chance zu privater Vorsorge, um den Leistungsumfang der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) aufzustocken. Die Krankenzusatzversicherung birgt also weiterhin Geschäftspotenzial für Versicherungsmakler und Versicherungsmaklerinnen. Passend dazu hat nun das Analysehaus MORGEN & MORGEN ...

Den vollständigen Artikel lesen ...