Der amerikanische Lebensmittelkonzern General Mills Inc. (ISIN: US3703341046, NYSE: GIS) wird eine Quartalsdividende von 54 US-Cents je Aktie an seine Investoren ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Damit erhöht das Unternehmen die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (51 US-Cents) um 6 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet werden künftig 2,16 US-Dollar Dividende ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...