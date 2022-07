Die Nervosität am Aktienmarkt ist zurück. Am Morgen büßt der DAX 2,6 Prozent auf 12.670 Punkte ein und nähert sich damit dem März-Tief an. Die Hoffnung der Anleger auf eine Tempoverringerung der Notenbanken in Sachen Zinserhöhungen hat offenbar stark nachgelassen. Wie tief kann es gehen?Im DAX notiert einzig die Deutsche Telekom im Plus, allerdings auch nur minimal. Besonders unter Druck steht SAP - die Aktie ist nur noch einen Hauch vom Coronatief entfernt.Größter Verlierer ist Zalando. Der einstige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...