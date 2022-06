Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Inflation bleibt das dominierende Thema an den Finanzmärkten, berichten die Analysten der Helaba.Zwar seien die deutschen Verbraucherpreise vorläufigen Daten zufolge im Juni gesunken, sie würden aber mit 7,6% ein weiterhin unerwünscht hohes Niveau aufweisen. Zudem gelte es zu berücksichtigen, dass der Preisdruck auf EWU-Ebene vermutlich weiter gestiegen sei. Spanien habe beispielsweise eine Inflation von EU-harmonisiert 10,0% gemeldet. Daher bleibe die Europäische Zentralbank unter Druck, die Leitzinsen deutlich anzuheben. Es habe bereits Vorschläge vonseiten der EZB gegeben, im Juli einen Zinsschritt in Höhe von 50 Bp. vorzunehmen, anstatt 25 Bp. wie in Aussicht gestellt. In diesem Zusammenhang sei auf die anstehenden Redebeiträge unter anderem von der EZB-Chefin Lagarde verwiesen. ...

