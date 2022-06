Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch sind zwei neue Exchange Traded Funds von VanEck auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der VanEck Space Innovators UCITS ETF (ISIN IE000YU9K6K2/ WKN A3DP9J) biete Anleger*innen die Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, die mindestens 50 Prozent ihrer Einnahmen aus Geschäftsfeldern erzielen, die Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Weltraumforschung, Raketen und Antriebssysteme, Satellitenausrüstung und Kommunikationslösungen umfassen würden. Der Fonds schließe Anlagen in Unternehmen aus, die schwerwiegende Verstöße gegen soziale Normen begehen oder Einnahmen aus der zivilen Schusswaffen-, Tabak- und Energieproduktion erzielen würden. ...

