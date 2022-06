Genf (www.fondscheck.de) - Der Sturdza Family Fund (ISIN IE00BF559D08/ WKN A2PA81) von der Fondsgesellschaft Eric Sturdza Investments wurde von FundsPeople als eines der "Ausgezeichneten Produkte des Jahres" im Rahmen des Ratings für 2022 in Italien und Spanien eingestuft, so Eric Sturdza Investments in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...