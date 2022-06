Biontech sieht Chancen in der Antibiotikaforschung

Werbung



Der Impfstoffhersteller möchte nun in die Antibiotikaforschung einsteigen. Grund dafür seien die momentan begrenzten Einsatzmöglichkeiten des Medikaments.



Der deutsche Impfstoffhersteller Biontech möchte ein neues Produktsegment erschließen. Konkret sieht das Unternehmen Chancen in herkömmlichen Antibiotika. Laut Biontech sollen Antibiotika immer mehr an multiresistente Grenzen stoßen. Hierbei möchte Biontech ansetzen und Investitionen in der Forschung dieses Präparats allokieren. Bereits vergangenen Oktober wurde mit der Akquisition des österreichischen Biotechunternehmens Phagomed ein erster Grundstein in Richtung der Antibiotikaforschung gesetzt. Trotz negativer Hoffnung innerhalb der Branche und mangelnder Lukrativität sieht Biontech große Chancen. Jährlich sterben knapp 70.000 Menschen an antibiotikaresistenten Infektionen.





