Hannover (www.anleihencheck.de) - Eine abgeschwächte Inflation in Deutschland hat den Notierungen der Bundesanleihen Unterstützung geboten, so die Analysten der Nord LB.Gebremst worden sei der Kursanstieg durch die hohe Inflation in Spanien und durch Aussagen des litauischen Notenbankchefs, der sich für eine Juli-Zinsanhebung der EZB um 0,5% ausgesprochen habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...