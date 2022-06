Luxemburg (www.fondscheck.de) - Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien waren im Herbst 2020 sehr beliebt und erreichten im Januar 2021 ihren Höhepunkt, so Christian Rom und Stian Ueland, Portfoliomanager des DNB Fund Renewable Energy (ISIN LU0302296149/ WKN A0MWAL).Damals seien die Preise für Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien von Privatanlegern in die Höhe getrieben worden. Seitdem habe sich der Markt für erneuerbare Energien seitwärts bewegt, und in diesem Jahr seien viele der Aktien im Einklang mit dem übrigen Aktienmarkt weiter zurückgegangen. Die Bewertung sei gesunken und gleichzeitig seien die Aussichten so gut wie schon lange nicht mehr. Der Bereich und das Thema hätten ein hohes Wachstum, aber man müsse Unternehmen identifizieren, die wachsen und Geld verdienen könnten. Wenn man diese Kombination und die Unternehmen finde, die besser seien als ihre Konkurrenten, schaffe das langfristig Überrenditen. ...

