Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Rezessionsangst lastet weiter auf den Märkten, so die Deutsche Börse AG.Zwar habe sich der DAX nach den durchaus kräftigen Verlusten in den Vorwochen etwas stabilisiert. Am Dienstagmittag liege der Index bei 13.284 Punkten - über dem Niveau von gestern und in etwa auf dem Niveau vor einer Woche. Die Unsicherheit bleibe aber groß. Frank Mohr von Société Générale melde einen Verkaufsüberhang im ETF-Handel - bei leicht rückläufigen Umsätzen. "Anleger orientieren sich derzeit, wohin die Reise geht." ...

