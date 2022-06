Tesla Chef Elon Musk regte kürzlich an, mehr in den Lithiumabbau zu investieren - dies sei eine Lizenz zum Geld drucken. Ein höheres Angebot ist jedoch nur ein Teil der Lösung. Was es braucht, sind effiziente und liquide Terminmärkte. Lithium sei das neue Öl, heißt es derzeit oft. Wer Öl handeln möchte, kann auf maßgebliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...