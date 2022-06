Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Planon, der weltweit führende Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software, hat heute die Einführung der Planon Workplace Edition bekannt gegeben. Die Planon Workplace Edition (https://planonsoftware.com/de/software/workplace-edition/?utm_source=wire&utm_medium=press-release&utm_campaign=de-press-release-launch-planon-workplace-edition) ermöglicht es Unternehmen, ihr Arbeitsplatzmanagement schnell und sicher zu modernisieren und zu verbessern, mit der Option, später ein Upgrade auf die vollständige Planon Integrated Workplace Management System (IWMS)-Suite vorzunehmen.Planon Workplace Edition ist eine Cloud-basierte "Plug & Play"-Softwarelösung. Sie besteht aus vollständig integrierten Modulen, die durch intelligente IoT-Technologie unterstützt werden: Planon Workplace Insights und Planon Workplace Engagement.Planon Workplace Insights (https://planonsoftware.com/de/software/workplace-edition/workplace-insights/?utm_source=wire&utm_medium=press-release&utm_campaign=de-press-release-launch-planon-workplace-edition) - die Grundlage für Planon Workplace Engagement - zeigt analysierte Informationen, die von IoT-Sensoren erfasst wurden (Belegung, Nutzung, Bewegungsfluss und Raumluftmessungen). Diese Informationen unterstützen Arbeitsplatzstrategen und Facility Manager dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um integrative und produktive Arbeitsplätze zu schaffen.Das neueste Modul, Planon Workplace Engagement (https://planonsoftware.com/de/software/workplace-edition/workplace-engagement/?utm_source=wire&utm_medium=press-release&utm_campaign=de-press-release-launch-planon-workplace-edition), fügt zusätzliche Raum- und Servicemanagement-Prozesse hinzu. Darüber hinaus verbessern eine mobile App und andere Schnittstellen zur Einbindung der Gebäudenutzer, wie z. B. Raumbuchungspanels und Kioske, die Arbeitsplatzerfahrung und erhöhen die Störfallsicherheit des Unternehmens."Mit der Planon Workplace Edition sind Unternehmen in der Lage, Räume kosteneffizient und nachhaltig zu nutzen und gleichzeitig das Wohlbefinden und die Produktivität ihrer Gebäudenutzer zu verbessern", so Pierre Guelen, Gründer und CEO von Planon. "Sie unterstützt Arbeitsplatzexperten dabei, ein sicheres und gesundes Umfeld zu schaffen und den Gebäudenutzern eine erstklassige Erfahrung zu bieten."Über PlanonPlanon ist der weltweit führende Anbieter von intelligenter, nachhaltiger Gebäudemanagement-Software, die Gebäude, Menschen und Prozesse miteinander vernetzt. Durch die Beseitigung von Datensilos und die Zusammenführung von Lösungen in einer gemeinsamen Informationsplattform bietet Planon allen Stakeholdern im Gebäudemanagement konkrete und umsetzbare Erkenntnisse. Unabhängige Marktforschungs- und Beratungsunternehmen haben Planon immer wieder als weltweit führend auf dem Markt eingestuft. Planon hat seine umfassenden Lösungen bei mehr als 2.500 Kunden implementiert und wird dabei von Niederlassungen und Partnern auf der ganzen Welt unterstützt.Pressekontakt:Birgit Groth,Birgit.groth@planonsoftware.com,T: +49 69 24450390Original-Content von: Planon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120038/5261450