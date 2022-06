DGAP-News: LOTTO24 AG / Schlagwort(e): Kooperation

LOTTO24 startet TV-Kampagne mit Sky du Mont



30.06.2022 / 11:21

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



LOTTO24 startet TV-Kampagne mit Sky du Mont Sky du Mont tritt ab Juli als Markenbotschafter für LOTTO24 auf

Deutschlandweite TV-Kampagne von LOTTO24 läuft ab Juli bis Jahresende

Parallel zur Werbekampagne bekommt LOTTO24 einen neuen Markenauftritt

Ein attraktives Sparangebot ermöglicht Lottospiel schon ab einem Euro Hamburg, 30. Juni 2022. LOTTO24 ist ab Juli mit einer umfangreichen TV-Kampagne im deutschen Fernsehen vertreten. Für die Werbespots setzt das Unternehmen den Schauspieler Sky du Mont als Markenbotschafter ein. In den insgesamt vier Varianten des Spots mit 28, zehn, sieben und fünf Sekunden Länge tritt du Mont als Testimonial auf. Konzipiert und produziert wurde die Kampagne von der Content Produktion 27 Kilometer Entertainment unter der Regie von Jan Brockmann und wird ab sofort bis Jahresende 2022 im deutschen TV ausgestrahlt. Interessierte können sich den Clip in der längsten Version zudem hier ansehen. "Ich freue mich, Teil der neuen Marken-Offensive von LOTTO24 zu sein", sagt Sky du Mont. "Unzählige Menschen träumen vom großen Lotto-Gewinn und einer Zukunft, in der Geld keine Rolle spielt. Wenn wir diesen Menschen neue Möglichkeiten aufzeigen können, ihrem Traum ein Stück weit näher zu kommen, bin ich sehr stolz auf meinen Beitrag an der Kampagne." Neuer Markenauftritt für Lotto24 Parallel zum Launch der TV-Kampagne wurde auch die Website von LOTTO24 optimiert. Durch ein neues Design erstrahlt die Website in einem modernen Retro-Look, der gleichzeitig die digitale Ausrichtung der Marke unterstreicht. Durch eine übersichtlichere Farbgebung ist der Webauftritt der Marke zudem ab sofort noch nutzerfreundlicher. Attraktives Sparangebot Die Marken-Offensive unterstreicht LOTTO24 mit einem attraktiven Angebot: Alle noch nicht registrierten Spieler:innen ab 18 Jahren erhalten ab Juli bis zum Jahresende 2022 ab einem Mindesteinsatz von sechs Euro einen Gutschein über fünf Euro. Weitere Informationen sowie die Teilnahmebedingungen gibt es unter diesem Link. "Immer mehr Menschen wechseln von Kiosk-Lotto zu LOTTO24. Sky du Mont ist der ideale Markenbotschafter für uns, weil er nur mit sich zufrieden ist, wenn er dem Publikum die beste Leistung bietet. So wollte Sky beim Dreh oft Szenen, die schon gut waren, noch ein Stückchen besser machen", berichtet Bernd Heinisch, Director New Customer Marketing LOTTO24 AG, vom Dreh. "LOTTO24 und Sky du Mont verbindet also die Passion, das beste Erlebnis des Spiels zu bieten: Sky auf der Bühne, LOTTO24 beim Online-Lotto Spielen. Beide sind Deutschlands Publikumslieblinge, bei LOTTO24 nennen wir es Marktführer."



Über die LOTTO24 AG:? Die LOTTO24 AG ist Teil der ZEAL Network SE und der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten. LOTTO24 vermittelt im Wesentlichen Spielscheine von Kunden an die Lotterieveranstalter und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen unter anderem LOTTO 6aus49, Spiel 77, Super 6, Eurojackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno, die Deutsche Fernsehlotterie, die Deutsche Traumhauslotterie und freiheit+. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat LOTTO24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten.?



Pressekontakt:?

Kristin Splieth??

Head of Corporate Communications

presse@lotto24.de?

Tel: +49 (0)40 808117560

30.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de