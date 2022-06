Hohen Wieschendorf / Hamburg (ots) -Mitten in der Pandemie eröffnete an der Wismarer Bucht am 1. Juli 2021 das Ferien-Resort Bades Huk (https://badeshuk.de/) seine Pforten - ganz im Stillen. Stille ist auch das, was diesen besonderen Sehnsuchtsort an der mecklenburgischen Ostseeküste zu einem Leuchtturmprojekt avanciert. Kennt man die Ostsee vor allem in den Sommermonaten als stark frequentiert, setzt diese Destination auf sanften Tourismus und ganzjährige Erholungsangebote - mit Erfolg!Exklusive NaturPrivatsphäre an der Ostseeküste - was wie ein Widerspruch klingt, ist für Hamid M. Farahmand gelebte Leidenschaft. Der Entwickler, Betreiber und Geschäftsführer von Bades Huk hat mit seinem Hamburger Immobilienunternehmen Clavis International (https://clavisinternational.com/) einen einzigartigen Erholungsort geschaffen. Ein Jahr nach Eröffnung zieht das innovative Ferien-Resort trotz der für den Tourismus herausfordernden Zeiten eine positive Bilanz: Die 77 Beach Apartments - eingebettet in ein Vogel- und Naturschutzgebiet - sind vollständig verkauft an Kapitalanleger und in ein Betreiberkonzept übergeben worden. Diese modernen und großzügigen Ferienapartments in idyllischer Dünenlandschaft verzeichnen eine hohe Auslastung und bestätigen ein neues Urlaubs-Bedürfnis: Erholung inmitten der Natur! "Die Region rund um die Wismarer Bucht hat vieles zu bieten", betont der Ferienimmobilien-Spezialist. "Ein ausgewiesenes Flora- und Fauna Habitat, das seltene Vogelarten beheimatet, romantische Buchten, naturbelassene Strandabschnitte und eine facettenreiche Landschaft. Diese Exklusivität bieten wir unseren Gästen täglich in ihrem privaten Urlaubszuhause. Was Erholungssuchende und Eigentümer vorfinden, ist eine Ferienhaus-Idylle an der Ostsee - fernab von üblichen Touristen-Hotspots. Privater Rückzug, Achtsamkeit und Naturverbundenheit sind starke Trends, die andauern und sich in unseren Buchungszahlen und dem Gäste-Feedback widerspiegeln", erklärt Farahmand. Gäste schätzen diesen Ort inmitten der Natur, genießen das Beach Feeling in der umliegenden Dünenlandschaft und erfreuen sich über die Großzügigkeit in den Apartments.Resort-Service - innovativ und facettenreichWas Bades Huk zudem erfolgreich macht, ist die Kombination aus Atmosphäre und exklusivem Resort-Service. Dazu gehört eine an das Resort angebundene Marina, ein top modernisierter 18-Loch Golfplatz, Fitness-, Wellness- und Gastronomieangebote sowie ein kleiner Shop mit vielfältigem Sortiment für den täglichen Bedarf und täglich frischen Brötchen. Ebenso flankieren Serviceleistungen rund um die Ferienwohnungen (Vermietung, Instandhaltung, Einrichtung u.v.m.) den Aufenthalt."Bades Huk gehört in Deutschland zu den Vorreitern in Sachen Resort-Konzept. Zwar wird dieser Begriff schon häufiger in Bezug auf Ferienhäuser verwendet, jedoch ist das Resort-Konzept, wie man es zum Beispiel im europäischen Ausland kennt, wesentlich umfangreicher", betont Farahmand. "So haben wir es auch in Bades Huk umgesetzt."Die Immobilien folgen einem individuellen Design. Architektur und Interieur der 77 Beach Apartments verbinden dabei den natürlichen Charme der Umgebung mit höchster Wohnqualität. Nahtlose Übergänge zwischen Außen- und Innenbereichen sowie regionale Architekturmuster reflektieren das maritime Ambiente. Farbauswahl, Mobiliar und Accessoires orientieren sich ebenfalls an der naturschönen Umgebung. "Uns ging es darum, kein Interieur von der Stange anzubieten, sondern eine ganz gezielte Komposition zum rundum Wohlfühlen zusammenzustellen", betont Kreativ-Chefin Silva C. Eddicks von Clavis International. Und das Konzept ging auf! Das liebevoll ausgesuchte Mobiliar, die speziellen Materialien und eine hochwertige Marken-Ausstattung geben den Beach Apartments im 4-Sterne Plus-Niveau die individuelle Note in einem individuellen Ambiente. "Die große Nachfrage der Urlauber nach gezielten Einrichtungsstücken zeigt, dass das richtige Gefühl vermittelt wird und die Gäste dies am liebsten auch zuhause haben möchten - ein schöneres Kompliment gibt es nicht für uns.""Wir sehen im Resort-Service auch eine starke Verknüpfung mit der Region", erklärt Farahmand. "Die Einbindung von Land und Leute ist ein wichtiges Element, um ein authentisches Urlaubsgefühl zu vermitteln.""Wir freuen uns, gemeinsam mit dem Betreiber von Bades Huk einen Ort geschaffen zu haben, an dem der Mensch willkommen ist und gleichzeitig wertvolle Naturräume dauerhaft erhalten bleiben", bestätigt auch Jan van Leeuwen, Bürgermeister der Gemeinde Hohenkirchen. "Das ist eine wichtige Erfolgsgeschichte auch für die Region Nordwestmecklenburg."Der Erhalt der natürlichen Umgebung war auch Vorgabe für die Modernisierung des Bades Huk Golfplatzes (https://badeshuk-golf.de/) im letzten Jahr. Golfplatzdesigner und deutscher Nationalspieler der Senioren, Christoph Städler, legte im Auftrag der Betreiber von Bades Huk mit seinem Team großen Wert auf die Verknüpfung von Nachhaltigkeit und Erlebnis. Seit seiner Neu-Eröffnung im Oktober können alle Altersklassen Abschläge mit Meerblick genießen. Insbesondere viele junge Leute kamen seitdem zum Schnuppern. Das Programm wird kontinuierlich erweitert, Kinder und Jugendliche freuen sich über entsprechende Trainingsangebote und Jugendcamps. Für Golfclubs in ganz Deutschland werden Gruppenreisen angeboten.Zum Resort-Service gehört ebenfalls die Unterstützung der Gäste bei ihrer Freizeitgestaltung. Angebote werden das ganze Jahr über bereitgestellt. Bades Huk ist ein Ort für jedermann. Ob Familie mit oder ohne Hund, Freundinnen oder Pärchen - jeder kann auf seine eigene Weise die Natur und Schönheit der Küste erleben. So entdecken Gäste die landschaftliche Vielfalt z.B. bequem per Rad oder E-Bike. Bei Strandspaziergängen und Wassersportaktivitäten wie Segeln, SUP, Tauchen, Kiten u.v.m. genießen sie die Vorzüge der Ostsee mit ihrem milden Reizklima.Bewusstes Reisen ist ein Thema, das derzeit buchstäblich an Fahrt aufnimmt. Inlandziele, die saisonunabhängig und bequem mit Auto oder Zug angefahren werden können, liegen im Trend. Einmal in Bades Huk angekommen, lassen Gäste gern das Auto stehen, denn die Möglichkeiten die Region zu erkunden, sind umfangreich. Das Zusammenspiel aus Strand, Küste, Salzwiesen, Dünen und seltenen Vogelarten bieten eine besondere Kulisse für eine kleine oder größere Auszeit.Urlaub - Mehr WertDer Servicegedanke erwächst aus dem tiefen Verständnis für das Bedürfnis der Gäste. Kurztrip, Weekend-Trip oder ausgiebiger Urlaub - durch die Kombination vor Ort kann für jede Aufenthaltsdauer das passende Angebot gemacht werden. Ebenso hat eine hohe Flexibilität bei den Buchungen gerade in der Pandemiezeit zu einer erhöhten Nachfrage geführt. Das umfassende Resort- bzw. Betreiber-Konzept sichert Eigentümern die Objektqualität ihrer Kapitalanlage, sorgt für eine Auslastung auch außerhalb der Saison und damit auch für attraktive Renditen. Trotz der allgemeinen Preissteigerungen kann Bades Huk ein stabiles Preisgefüge für seine Gäste bieten.Pressekontakt:FCR MediaFrau Suha MohrE-Mail: suha.mohr@fcrmedia.deOriginal-Content von: Bades Huk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135837/5261459