DJ Eurozone-Arbeitslosenquote im Mai niedriger als erwartet

LUXEMBURG (Dow Jones)--Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im Mai unerwartet gesunken. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, fiel die Arbeitslosenquote auf 6,6 Prozent, nachdem sie im April bei revidiert 6,7 (vorläufig: 6,8) Prozent gelegen hatte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Quote von 6,8 Prozent prognostiziert.

In der gesamten EU-27 betrug die Arbeitslosenquote 6,1 (Vormonat: 6,1) Prozent. Nach Schätzungen von Eurostat waren im Mai in der Eurozone 11,004 Millionen Menschen und in der gesamten EU 13,066 Millionen Menschen arbeitslos. Bei den Eurostat-Zahlen handelt es sich um saisonbereinigte Daten, die gemäß den Kriterien der International Labour Organization (ILO) ermittelt werden.

June 30, 2022 05:00 ET (09:00 GMT)

