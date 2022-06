Viele Anleger warten sehnsüchtig darauf, dass endlich die nächste Boom-Phase an der Börse einsetzt. Manch einer liebäugelt vielleicht sogar damit, mit Hebelpapieren auf den großen Anstieg zu setzen. Aber niemand weiß, was die nächsten Monate und Quartale bringen werden. Möglicherweise zieht sich die Misere noch lange hin. Wer dennoch Rendite machen will, muss andere Wertpapiere kaufen. Hier sind ein paar Ideen und warum es gerade jetzt sinnvoll sein könnte. Warnendes Beispiel Dotcom-Crash Manchmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...