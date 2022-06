Berlin (ots) -Mateus, der populäre Roséwein aus Portugal, feiert sein 80-jähriges Jubiläum. Als einer der ersten bekannten Rosé-Weine weltweit und erfolgreichsten Rosé-Weine in Deutschland, fiel Mateus mit seiner markanten Flaschenform immer schon auf. Mateus gilt als Wegbegleiter der Musik- und Pop-Kultur - egal ob Backstage oder auf Partys. Manch bekannter Star wurde mit der unverkennbaren Mateus-Flasche fotografiert. Mateus Rosé passt zu Musikgenuss und Feierkultur.Sting und Trudie Styler tranken Mateus bei ihren ersten Verabredungen. Jimi Hendrix sagte einst, Mateus Rosé sei sein Lieblingswein - davon zeugen Fotos seiner Londoner Wohnung mit einer Flasche Mateus auf dem Nachttisch. Ace Frehley von KISS wurde in den 1970er Jahren dabei beobachtet, wie er Backstage Mateus trank. Pop-Ikone Elton John sang 1973 in seinem Song "Social Disease": "Ich bin betrunken von Mateus".Sogar Königin Elisabeth II. und Papst Paul VI. waren Liebhaber des Weins. Der junge Steve Jobs lagerte stets Mateus-Flaschen in seinem Büro, um Siege zu feiern. Und Astronaut Frank Borman sagte: "Ich bedaure nur, dass ich bei meinem Flug um den Mond keinen Mateus Rosé hatte."Ab Morgen, den 01.07.2022, bringt das portugiesische Unternehmen Sogrape, anlässlich des Jubiläums, drei limitierte Mateus-Editionen in den Handel - mit Flaschen jeweils einer Musikrichtung gewidmet: "Fado" steht für Amália Rodrigues, der berühmtesten Fado-Sängerin Portugals. "Rock" steht für Rock-Musik wie die von Jimi Hendrix, Ace Frehley und Elton John und "Dance Music" für die moderne Ausrichtung der Marke.Über SograpeDas portugiesische Familienunternehmen mit Hauptsitz in Avintes wird seit 2015 von Fernando da Cunha Guedes geleitet. Zur Firma gehören 19 Weingüter in fünf Ländern: Portugal, Spanien, Argentinien, Chile und Neuseeland. 1.100 Mitarbeiter kümmern sich um 1.600 Hektar Weinberge und 30 Marken. Von Mateus über Barca-Velha, Sandeman bis zur spanischen Marke LAN. www.sogrape.comhttps://www.mateusrose.com/en/our-story/Pressekontakt:Bildmaterial, Interviewanfragen, Probeflaschen, Gewinnspielpreise:Wineadventures UGChristina EulgemT: +49 179 696 59 09c.eulgem@outlook.deOriginal-Content von: Mateus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164058/5261555