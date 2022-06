Unterföhring (ots) -- Ab 16. August 2022 bei Sky Comedy, WOW und über Sky Q auf Abruf verfügbar- Die dritte Staffel der Comedyserie mit Martin Freeman und Daisy Haggard- Sally Phillips wird Teil des Cast und übernimmt eine GastrolleNeue Herausforderungen, neue Spannungen, neue bittersüße Momente mit Witz und großen Gläsern Wein - Ally (Daisy Haggard) und Paul (Martin Freeman) kämpfen sich in der dritten Staffel der Comedyserie "Breeders (https://www.sky.de/serien/breeders-189469)" durch das nächste Kapitel der modernen Erziehung: Mit zehn Episoden wird die erfolgreiche Sky Original Serie fortgesetzt und ist ab 16. August 2022 immer dienstags ab 21.05 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy zu sehen und über den Streamingdienst WOW sowie auf Sky Q auf Abruf verfügbar.Über die dritte Staffel "Breeders":Staffel drei beginnt, wo Staffel zwei endete - einige Tage nach dem Teenager Luke (Alex Eastwood) seinen Vater Paul geschlagen hat, versucht die Familie Worsley das Geschehene zu verarbeiten. Doch wie sollen Vater und Sohn sich wieder vertragen und weiter zusammenleben? Die Lösung: Einer muss ausziehen. Paul zieht daraufhin zu seiner Schwiegermutter Leah (Stella Gonnet) und fühlt sich dort überraschend wohl. Statt einsam zu sein und seine Familie zu vermissen, entdeckt er einen gewissen Reiz in der ungewohnten Lebenssituation. Das ist der angespannten Situation in der Familie selbstverständlich nicht förderlich, zumal Ally schon genug Probleme um die Ohren hat. Die Arbeit setzt ihr zu, genauso wie die frühe Menopause und Tochter Ava (Eve Prenelle). Die ist auch nicht mehr länger das niedliche kleine Mädchen, sondern wird langsam aber sicher zum Teenager. Die Beziehung zwischen Mutter und Tochter wird zunehmend angespannt. Es hilft also nur eins: Früher oder später bleibt Paul nichts anderes übrig als sich mit Luke zu versöhnen.Für ihre Darstellung der Mutter erhielt Daisy Haggard ("Episodes", "Black Mirror") im vergangenen Jahr eine BAFTA-Nominierung. Zusammen mit dem Emmy- und BAFTA Preisträger Martin Freeman ("Sherlock", "Fargo") ist sie erneut als ein Teil des gestressten Elternpaares in "Breeders" zu sehen und zeigt dabei die einzigartige Dynamik zwischen den Eheleuten. Neu im Castin einer wiederkehrenden Gastrolle ist Sally Phillips ("Bridget Jones", "Miranda"). "Breeders" ist eine Produktion von FX Productions für FX Networks und Sky Originals.Martin Freeman, Simon Blackwell sowie Chris Addison fungieren wie schon in den letzten Staffeln als Autoren und Kreatoren und neben weiteren als ausführende Produzenten der komödiantischen Serie über moderne Erziehung.Facts:Originaltitel: "Breeders", dritte Staffel, Comedyserie, 10 Episoden, je ca. 25 Minuten, GB 2022. Regie: Chris Addison, Ollie Parsons. Produzent: Jim Poyser. Ausführende Produzenten: Simon Blackwell, Chris Addison, Martin Freemann, Richard Allen-Turner, Rob Aslett, David Martin, Jon Thoday, Toby Welch, Michael Wiggs, Tilusha Ghelani. Darsteller: Martin Freeman, Daisy Haggard, George Wakeman, Jayda Eyles, Alun Armstrong, Alex Eastwood, Stella Gonnet, Eve Prenelle.Ausstrahlungstermine:Ab 16. August 2022 immer dienstags ab 21.00 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Comedy sowie auf dem Streamingdienst WOW und über Sky Q auf Abruf. Wahlweise auf Deutsch oder im Original. 