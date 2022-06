Die Aktie von Bed Bath & Beyond (WKN: 884304) konnte Anleger mit ihrem Zahlenwerk zum ersten Quartal nur enttäuschen, und so verlor sie am Mittwoch -24% auf 4,99 US$. Dort befindet sich gleichzeitig das 52-Wochen-Verlaufstief. Und die Geschäftszahlen waren schon mal besser. Bed Bath & Beyond ist ein 1971 gegründetes US-Einzelhandelsunternehmen mit Sitz in Union, New Jersey. Es betreibt ein Filialnetz mit 770 Geschäften in den USA mit dem Fokus auf ...

