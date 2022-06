DJ Heil: Zunahme der Arbeitslosigkeit zeigt Willen zur Flüchtlingsaufnahme

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht in der deutlichen Zunahme der Arbeitslosigkeit im Juni wegen der Statistikerfassung ukrainischer Flüchtlinge "ein Zeichen unseres politischen Willens, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer in unserer Gesellschaft und am Arbeitsmarkt Fuß fassen können". Als eine Momentaufnahme zeige sich, dass die relativen Anstiege von gemeldeten erwerbsfähigen Ukrainerinnen und Ukrainern gegenüber Februar in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz überdurchschnittlich stark seien, aber die Erfassung sei noch in vollem Gange.

"In jedem Fall ist der Anfang gemacht, die Tür zum Arbeitsmarkt steht den Menschen aus der Ukraine offen", hob Heil hervor. "Nun müssen wir ihnen dabei helfen, über die Schwelle zu treten."

Der Arbeitsmarkt in Deutschland bietet nach Überzeugung des Ministers dafür eine gute Ausgangslage. So habe die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung im April bei rund 34,36 Millionen Personen gelegen, das sei der zweithöchste jemals gemessene Monatswert. Außerdem liege die Zahl der gemeldeten Stellen weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Die Wirtschaft in Deutschland müsse zur Zeit angesichts von Preiserhöhungen, Lieferengpässen und den Folgen des Ukraine-Kriegs hohen Belastungen standhalten. Deshalb sei er "froh, dass der Arbeitsmarkt stabil durch diese schweren Wochen und Monate kommt".

