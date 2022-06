Unterföhring (ots) -Kurz. Schnell. Und so voll wie nie. Mit 27 Autos im Starterfeld wird es auf dem Norisring in Nürnberg am Samstag und Sonntag mit knapp 50 Sekunden Rundendauer extrem eng für die DTM-Piloten. Die Strecke ist mit 2,3 Kilometern die kürzeste im DTM-Rennkalender. Ob sich die beiden Franken Marco Wittmann und Maximilian Götz bei ihrem Heimspiel im Fahrerfeld durchsetzen können? Götz besiegelte schließlich in der DTM-Saison 2021 am Norisring seinen Meistertitel. ProSieben überträgt den Saisonhöhepunkt der DTM am 2. und 3. Juli 2022 jeweils ab 13:00 Uhr live.Das ranDTM-Team vor Ort: Das Moderationsduo Andrea Kaiser und Matthias Killing, Kommentator Eddie Mielke und Experte Mike Rockenfeller.Das große "ran racing"-Wochenende:"ran racing: Die DTM vom Norisring" am Samstag und Sonntag, 2. und 3. Juli 2022, ab 13:00 Uhr live auf ProSieben. "ran racing: Formel E - WM live aus Marrakesch, Marokko" am Samstag, 2. Juli, ab 17:30 Uhr. Davor: Das Qualifying der Formel E um 10:30 Uhr auf ProSieben MAXX.Alle Sessions der DTM und Formel E live, auch freie Trainings und Qualifyings, sowie Hintergrundberichte und Ergebnisse auf ran.de. Noch mehr Videos auf dem "ran racing"-Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/channel/UCsyQ5MUy2zdFDUYCVU5G3XA).Twitter: ranDTM, ranFormelEPressekontakt:Andrea SpechtCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 8922email: andrea.specht@seven.onewww.presse.prosieben.dePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5261741