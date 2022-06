Die neueste MFT-Version von Axway bietet einen innovativeren Ansatz für Data Governance, Cloud-Anforderungen und die Notwendigkeit, den Informationsfluss mit dem Unternehmen zu skalieren

Axway (Euronext: AXW.PA), ein führender Anbieter von API-gesteuerter B2B-Integrations- und MFT-Software, kündigt die neueste Version von Axway Managed File Transfer (MFT) an, die sowohl in Microsoft Azure als auch in der Amazon Web Services Cloud verfügbar ist.

Da Bedarf und Komplexität von Datenübertragungen in der Post-Covid-Welt weiter zunehmen, benötigen Unternehmen zuverlässige Lösungen, um die Risiken von Cyber-Bedrohungen, veralteten Systemen und Personalmangel zu mindern.

"Das Management geschäftskritischer Datenströme erfordert einen moderneren Ansatz", sagt Meetesh Patel, General Manager Managed File Transfer bei Axway. "Viele der größten Banken, Einzelhändler und Automobilhersteller der Welt verlassen sich bereits auf uns, um ihre Abläufe zu steuern. Mit Axway MFT können Unternehmen mehr Daten in größerem Umfang mit Sicherheit, Ausfallsicherheit und Geschwindigkeit kontrollieren, während sie gleichzeitig ihre Geschäftsanwender unterstützen und die gesetzlichen und Governance-Anforderungen erfüllen."

Unternehmen stellen sich auf eine Always-on-Welt ein, womit sich auch bewährte Lösungen wie MFT ändern. Dank der Hybridlösungen von Axway können Unternehmen ihre bestehenden Datenaustauschkanäle mit ihrem Ökosystem modernisieren und gleichzeitig auf die Cloud umstellen.

Axway MFT ist die umfassendste Lösung der Branche und bietet jetzt eine deutlich verbesserte Datenvisualisierung, Self-Service-Funktionen, Konfiguration und Benutzerverwaltung. Einige bemerkenswerte Funktionen sind:

MFT in der Axway Managed Cloud ist jetzt als Abonnement auf den Marktplätzen Microsoft Azure und Amazon Web Services verfügbar und bietet eine bessere Kostenkontrolle.

MFT-Analysefunktionen können SLAs überwachen und bieten Benutzern jetzt auch eine prädiktive Analyse von Datenflussproblemen, bevor sie zu einem Problem werden.

MFT Flow Manager ermöglicht die zentrale Verwaltung von Self-Service-Funktionen für Geschäftsanwender, wodurch Kosten gespart und Komplexität vermieden wird.

Verbesserungen bei der Sicherheit- und Interoperabilität für MFT SecureTransport sowie verbesserte Leistung, Sicherheit und Erfahrung mit MFT Transfer CFT.

Weitere Details zu den neuesten Axway MFT-Funktionen finden sich hier.

"Ob zur Unterstützung von Cloud-Migrationsanforderungen oder zur Bereitstellung von umsetzbaren Erkenntnissen mit prädiktiven Analysen", fügt Patel hinzu, "MFT sollte ein integrierter Bestandteil der digitalen Transformation eines Unternehmens sein."

Weitere Informationen dazu, warum die Einführung der Cloud für Unternehmen immer wichtiger wird und warum sie MFT- und EDI/B2B-Lösungen einschließen muss, sind hier zusammengestellt.

