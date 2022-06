Sie wiederholen ihre Unwahrheiten in mehreren Bekanntmachungen, aber das macht sie nicht wahr

Sie können Ihr Unternehmen und Ihre Anteile verteidigen, indem Sie NUR mit der GELBEN Vollmacht FÜR (FOR) die vom Board von Canagold nominierten Kandidaten stimmen

- NUR MIT DER GELBEN VOLLMACHT ABSTIMMEN - Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe bei der Abstimmung mit der GELBEN Vollmacht? Dann wenden Sie sich bitte an die Laurel Hill Advisory Group (Tel. 1-877-452-7184 oder E-Mail assistance@laurelhill.com).

Vancouver, Kanada - 30. Juni 2022 - Canagold Resources Ltd. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CANA) ("Canagold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canarc-resource-corp/) fordert die Canagold-Aktionäre dringend auf, das am 27. Juni 2022 veröffentlichte Informationsrundschreiben der SunValley Company DMCC ("SunValley" oder der "Dissident") zu ignorieren und zu verwerfen, da damit einmal mehr die völlige Missachtung der wahrheitsgemäßen Offenlegung und der Canagold-Aktionäre zur Schau gestellt wird.

SunValley setzt unter der Leitung seines Geschäftsführers Vikram Sodhi die Lügen- und Fehlinformationskampagne gegen Canagold und seinen Chairman Bradford Cooke fort. Es werden zahlreiche Unwahrheiten und irreführende Behauptungen wiederholt, um die Canagold-Aktionäre absichtlich von der wahren Absicht des Dissidenten abzulenken - nämlich eine Kontrolle von 60 % über das Board, Ihr Unternehmen und dessen wichtigsten Vermögenswert, das Goldminenprojekt New Polaris im Norden der kanadischen Provinz British Columbia, an sich zu reißen, obwohl der Dissident nur 17 % der Aktien besitzt, ohne Ihnen, den Aktionären, die Kontrolle über das Unternehmen finanziell abzugelten.

Die Firma SunValley versucht, ihre wahren Beweggründe zu verschleiern

Wenn es den drei gezielt ausgewählten und miteinander verbundenen Board-Kandidaten des Dissidenten gelingen sollte, genügend Stimmen zu erhalten, dann hätten sie die Kontrolle über Ihr Board und könnten diese Kontrolle nutzen, um den schleichenden Übernahmeversuch des Dissidenten durch zusätzliche billige Eigenkapitalfinanzierungen mit dem Dissidenten voranzutreiben. Und Sie, verehrte Aktionäre, könnten rein gar nichts dagegen unternehmen. Die vom Dissidenten nominierten Personen sind ganz eindeutig nicht unabhängig, sondern dienen den Interessen des Dissidenten. Die Kandidaten des Dissidenten haben in der Vergangenheit zusammengearbeitet und werden dies vermutlich auch bei Canagold tun, um sicherzustellen, dass SunValley und Vikram Sodhi ihre Pläne zur Übernahme der Kontrolle über Canagold ohne Rücksicht auf die Mehrheit unserer Aktionäre vorantreiben können.

Jetzt ist es an der Zeit, sie zu stoppen und FÜR (FOR) die Kandidaten der Unternehmensführung von Canagold zu stimmen - und zwar nur mit der GELBEN Vollmacht.

Die Aktionäre von Canagold haben das Recht, ihre Entscheidungen über die Zukunft von Canagold auf Grundlage von Fakten und Wahrheit zu treffen, und nicht auf Grundlage von Lügen und Fehlinformationen. Um den Sachverhalt richtig zu stellen und sicherzustellen, dass unsere Aktionäre auf Grundlage von Fakten und nicht auf Grundlage der ungenauen und falschen Behauptungen im Rundschreiben des Dissidenten handeln, wird Canagold unsere Aktionäre in dieser und in künftigen Pressemitteilungen NOCHMALS über die Wahrheit hinsichtlich verschiedener Angelegenheiten aufklären.

Unwahrheit Nr. 1 - "Herr Cooke hat versucht, das Projekt mit einer zweiten Lizenzgebühr zu belasten"

In einem an Herrn Sodhi gerichteten Schreiben vom 18. Mai 2022 teilte Scott Eldridge, der CEO von Canagold, Vikram Sodhi und der Firma SunValley im Namen des Boards von Canagold Folgendes mit:

"In Anbetracht der derzeit ungünstigen Marktlage für Junior-Bergbauaktien und des schlechten Kurses der Canagold-Aktien ist die Unternehmensführung der Ansicht, dass es ratsam ist, zum aktuellen Zeitpunkt das Potenzial für eine Nicht-Eigenkapitalfinanzierung zu bewerten. Der Markt für Lizenzgebühren ist in letzter Zeit sehr aktiv, und es werden derzeit Angebote über das Mehrfache des Nettowerts (NAV Multiples) gelegt. Das soll nicht heißen, dass wir eine Finanzierung über Lizenzgebühren beabsichtigen. Wir bewerten lediglich das Zuwachs-/Verwässerungspotenzial im Vergleich zu einer Eigenkapitalfinanzierung. Es kann natürlich sein, dass wir keine Angebote von Lizenznehmern erhalten, und wenn doch, dann möglicherweise nicht zu annehmbaren Bedingungen. Das Unternehmen prüft derzeit seine Finanzierungsmöglichkeiten und wird erst dann eine Entscheidung darüber treffen, was im besten Interesse des Unternehmens ist, wenn es die diversen verfügbaren Optionen eingehend sondiert hat." (Schreiben von Canagold an SunValley)

Ungeachtet dieses Schreibens, in dem erläutert wird, dass es die treuhänderische Pflicht der Unternehmensführung ist, alle möglichen Finanzierungsalternativen zu prüfen, um die beste zum Nutzen ALLER Aktionäre und nicht nur EINES Aktionärs auszuwählen, bestand Herr Sodhi darauf, dass die Unternehmensführung von einer weiteren Sondierung der Finanzierungsalternativen ABSTAND NIMMT und setzte seinen Versuch der feindlichen Übernahme und Kontrolle über Ihren Vorstand, das Unternehmen und New Polaris fort.

In einem Schreiben vom 9. Juni 2022 bestätigte Herr Cooke gegenüber Herrn Sodhi, dass die Unternehmensführung ihre Sondierung des Lizenzgebührenmarktes abgeschlossen habe und "die Idee des Verkaufs einer NSR-Gebühr fallen gelassen wurde, weil wir keine Angebote erhalten haben."

Und was hat Vikram Sodhi getan, hat er von seiner Forderung nach einer 60%igen Kontrolle über Ihr Board Abstand genommen? Nein, stattdessen hat er seine Bemühungen, die Kontrolle über Ihr Board of Directors an sich zu reißen, sogar noch verstärkt. So handelt kein vernünftiger Aktionär. Der Dissident beruft sich auf diese unwahre Behauptung lediglich, um andere Aktionäre von seiner realen Absicht abzulenken, die darin besteht, sich die Kontrolle über das Unternehmen zu sichern.

In seinem veröffentlichten Rundschreiben vom Montag, den 27. Juni stellt der Dissident weiterhin falsche und irreführende Behauptungen darüber auf, dass Canagold eine Lizenzgebührenbeteiligung anstrebt. Und das, obwohl Ihr Board den Dissidenten vor über einem Monat und erneut vor zwei Wochen schriftlich darüber informiert hat, dass das Unternehmen alle verfügbaren Finanzierungsoptionen prüft und nicht die Absicht hat, eine Finanzierung über Lizenzgebühren durchzuführen. Wenn er weiß, dass dies der Fall ist, warum wiederholt er dann absichtlich diese falsche Behauptung in seinem Informationsrundschreiben? Weil die Fakten ihm "nicht ins Geschäft passen" - er will die Kontrolle über Ihr Unternehmen an sich reißen, ohne Ihnen, den Aktionären, etwas dafür zu bezahlen!

Unwahrheit Nr.2 - "Herr Cooke hat mehrere Finanzierungsangebote mit Aufschlag abgelehnt"

Herr Cooke hat vor der falschen und irreführenden Offenlegung durch SunValley NICHT mehrere Finanzierungsangebote erhalten, sondern EIN Finanzierungsangebot, und er hat das Angebot NICHT abgelehnt. Das Board von Canagold hat Herrn Sodhi lediglich schriftlich darüber informiert, dass Canagold alle verfügbaren Finanzierungsoptionen prüft und das EINE Angebot des Dissidenten in den bereits laufenden Finanzierungsprozess miteinbeziehen wird.

In einer E-Mail vom 17. Juni schrieb Herr Cooke an Herrn Sodhi: "Ich bedanke mich für Ihr Schreiben vom 15. Juni, in dem Sie das Interesse von Sun Valley zum Ausdruck bringen, sich an einer Eigenkapitalfinanzierung für Canagold beteiligen zu wollen. Wie Sie wissen, hat die Unternehmensführung bereits damit begonnen, Interessensbekundungen von möglichen Teilnehmern an einer Eigenkapitalfinanzierung einzuholen und zu bewerten. Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, sobald dieser Prozess abgeschlossen ist."

Die Ungewissheit, die Vikram Sodhi und SunValley mit ihrem Versuch, die Kontrolle über Ihr Unternehmen zu übernehmen, geschaffen haben, hat den Finanzierungsprozess von Canagold ins Stocken gebracht. Die Unternehmensführung wurde so gezwungen, ihre Zeit damit zu verbringen, das Unternehmen und ALLE seine Aktionäre vor den räuberischen Handlungen EINES Aktionärs zu verteidigen.

Zudem sind die diffamierenden Angriffe des Dissidenten auf Herrn Cooke völlig ungerechtfertigt. Das Board von Canagold und Herr Cooke haben stets gemeinsam die besten Interessen des Unternehmens und ALLER Aktionäre berücksichtigt. Der Dissident brüstet sich damit, dass sein Angebot für eine Non-Flow-Through-Finanzierung von 0,32 Dollar einen Aufschlag von 20 % auf den Marktpreis beinhaltet, und sein Angebot für eine Flow-Through-Finanzierung von 0,42 Dollar sogar einen Aufschlag von 60 % auf den Marktpreis. Aber:

- Tatsächlich entspricht sein Angebot für eine Non-Flow-Through-Finanzierung einem ABSCHLAG von 20 % gegenüber der letzten Non-Flow-Through-Finanzierung von Canagold zu 0,40 Dollar pro Aktie vor nur 18 Monaten.

- Und sein Angebot für eine Flow-Through-Finanzierung entspricht einem ABSCHLAG von 16 % gegenüber der letzten Flow-Through-Finanzierung von Canagold zu 0,50 Dollar pro Aktie vor nur 9 Monaten.

- Der Dissident hat auch nicht offenbart, dass sein räuberisches Finanzierungsangebot seine Anteile an Canagold auf 35 % erhöhen würde, was nur der nächste Schritt in seiner insgeheim geplanten feindlichen Übernahme des Unternehmens wäre.

- Ihr Board ist davon überzeugt, das Angebot von Herrn Sodhi klar übertreffen zu können, sobald der Proxy Fight beendet ist und der Prozess der Erfassung und Bewertung mehrerer Finanzierungsangebote abgeschlossen werden kann.

Es ist wichtig, die Aktionäre über die einzelnen Schritte zu informieren, die Vikram Sodhi und SunValley unternommen haben bzw. unternehmen, um die Kontrolle über Canagold und sein Board an sich zu reißen:

- Schritt 1 des Versuchs einer feindlichen, schleichenden Übernahme war der Erwerb einer kleinen Beteiligung im Rahmen der 0,40-Dollar-Finanzierung vor 18 Monaten.

- Schritt 2 des Versuchs einer feindlichen, schleichenden Übernahme war der Erwerb einer großen Beteiligung im Rahmen von außerbörslichen Transaktionen zu 0,37 Dollar, das ist ein Abschlag von 35 % vom Preis von 0,50 Dollar, den die anderen Aktionäre bei der Flow-Through-Finanzierung bezahlten, um auf 9,4 % zu kommen!

- Schritt 3 des Versuchs einer feindlichen, schleichenden Übernahme bestand darin, dass der Dissident letzte Woche in einer weiteren außerbörslichen Transaktion die Anteile eines weiteren Aktionärs zu 0,325 Dollar aufkaufte, um auf 17 % zu kommen.

Was diese Leute betrifft, die versuchen, die Kontrolle über Ihre Anteile, Ihr Board, Ihr Unternehmen und Ihr Projekt zu übernehmen, so wissen wir sehr wenig über Vikram Sodhi oder SunValley.

Vikram Sodhi und die Firma SunValley sind nach eigenen Angaben ein privater Beteiligungsfonds mit Sitz in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) und einer Niederlassung in Kolumbien. Aber wenn Sie die Webseite von SunValley besuchen, werden Sie dort KEINERLEI Informationen darüber finden, wer die Firma wirklich ist:

- KEINE OFFENLEGUNG über ihr Team - keine Namen, keine Fotos, keine Lebensläufe

- KEINE OFFENLEGUNG über ihr Vermögen - keine Beteiligungen, kein Aktienbesitz oder Immobilien

- KEINE OFFENLEGUNG über ihre Finanzen - keine Bilanz, keine Gewinn- und Verlustrechnung, keine Kapitalflussrechnung oder woher ihr Geld kommt

Klar ist, dass die gezielt ausgewählten und miteinander verbundenen Kandidaten von Vikram Sodhi und SunValley, die in der jüngsten Vergangenheit zusammengearbeitet haben, dazu da sind, um die Ziele von SunValley zu unterstützen und Vikram Sodhis Anweisungen zu folgen.

Stimmen Sie mit der GELBEN Vollmacht für (FOR) die Nominierten der Geschäftsführung von Canagold

Wir empfehlen unseren Aktionären dringend, das Rundschreiben der Unternehmensführung von Canagold zu lesen und unsere Webseite www.canagoldresources.com zu besuchen, um weitere Einzelheiten über die für den 19. Juli 2022 anberaumte Jahreshauptversammlung und außerordentlichen Versammlung der Aktionäre von Canagold zu erfahren. Ihre Stimme war noch nie so wichtig wie jetzt. Handeln Sie noch HEUTE, um Ihre Beteiligung zu schützen, indem Sie FÜR die Kandidaten der Unternehmensführung von Canagold stimmen und dazu nur die GELBE Vollmacht verwenden, die den Aktionären zusammen mit dem Rundschreiben der Unternehmensführung am 15. Juni 2022 zugesandt wurde. Die Stimmabgabe ist einfach. Sie können Ihre Stimme online, per Telefon oder in einer anderen Form abgeben, die auf der GELBEN Vollmacht angegeben ist.

Machen Sie noch heute von Ihrem STIMMRECHT Gebrauch, um zu verhindern, dass der dissidente Aktionär die Kontrolle über Ihr Unternehmen übernimmt.

Treffen Sie die richtige Wahl - Stimmen Sie noch heute FÜR die Kandidaten der Unternehmensführung von Canagold, und zwar nur mit der GELBEN Vollmacht

Aktionärsfragen und Unterstützung bei der Stimmabgabe

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung bei der Stimmabgabe Ihrer Aktien benötigen, wenden Sie sich bitte an den strategischen Berater von Canagold und unseren Bevollmächtigten:

Laurel Hill Advisory Group

Gebührenfrei in Nordamerika: 1-877-452-7184 (416-304-0211 außerhalb Nordamerikas)

E-Mail: assistance@laurelhill.com

"Bradford Cooke"

Bradford Cooke

Founder und Chairman of the Board

CANAGOLD RESOURCES LTD.

"Scott Eldridge"

Scott Eldridge

Chief Executive Officer

CANAGOLD RESOURCES LTD.

Über Canagold - Canagold Resources Ltd. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, durch die Entdeckung, Exploration und Erschließung von strategischen Goldlagerstätten in Nordamerika überdurchschnittliche Renditen für die Aktionäre zu schaffen. Die Aktien von Canagold werden an der TSX unter dem Kürzel CCM und am OTCQB unter dem Kürzel CRCUF gehandelt.

Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte Knox Henderson, VP Corporate Development

gebührenfrei: +1-877-684-9700, Tel: +1 (604) 416-0337, Handy: +1 (604) 551-2360

E-Mail: knox@canagoldresources.com oder unter der Website: www.canagoldresources.com.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen, die bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf, Aussagen bezüglich der Absicht des Dissidenten, eine Vorankündigung vorzulegen, und dessen Pläne für Canagold und seine zukünftigen Finanzierungen; dass die Kandidaten des Dissidenten bei Canagold zusammenarbeiten, um die Ziele des Dissidenten umzusetzen; und die Verfügbarkeit anderer Finanzierungsmöglichkeiten zu gleichen oder besseren Bedingungen als jene, die vom Dissidenten angeboten wurden. In bestimmten Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie "plant", "nachgewiesen", "erwartet" oder "erwartet nicht", "erwartungsgemäß", "Potenzial", "scheint", "Budget", "geplant", "Schätzungen", "Prognosen", "mindestens", "beabsichtigt", "rechnet mit" oder "rechnet nicht mit" oder "glaubt" bzw. Variationen solcher Wörter oder Ausdrücke zu erkennen oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "unternommen", "eintreten" oder "erzielt" werden, "könnten", "können", "würden", "sollten", "dürften" oder "werden".

Zukunftsgerichtete Aussagen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von etwaigen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, abweichen. Diese Risiken und anderen Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit den Unsicherheiten, die der Schätzung von Mineralressourcen inhärent sind; Rohstoffpreise; Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage; die Stimmung am Markt; Wechselkurse; die Fähigkeit des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb fortzuführen; die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichende Mittel im Rahmen von Aktienfinanzierungen zu beschaffen; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration; Risiken im Zusammenhang mit Betriebstätigkeiten im Ausland; zukünftige Metallpreise; das Unvermögen, Ausrüstungen und Verfahren wie erwartet zu betreiben; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbaubranche; Verzögerungen bei der Einholung von Regierungsgenehmigungen; die staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben; Umweltrisiken; Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche in Bezug auf Eigentumsansprüche; Beschränkungen des Versicherungsschutzes und der Zeitpunkt und das mögliche Ergebnis von Rechtsstreitigkeiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die das Unternehmen betreffen und dazu führen können, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, gibt es möglicherweise andere Faktoren, die dazu führen können, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen in solchen Aussagen abweichen können. Dementsprechend sollten Sie sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Alle Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

