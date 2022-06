Während Russland-Aktien in Deutschland weiterhin nicht handelbar sind, hat die Börse Moskau für dort ansässige Investoren geöffnet. Am Donnerstag schockt der Gas-Riese Gazprom mit der Nachricht, für 2021 keine Dividende zu zahlen. Gazprom-Aktien brechen am Donnerstag deshalb um mehr als ein Viertel ein. Die Anteilseigner des russischen Gaskonzerns haben die für 2021 angepeilte Gewinnausschüttung abgelehnt. "Die Aktionäre haben entschieden, dass es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...