GenTwo ernennt Simone C. Drill zur neuen Leiterin Marketing und Kommunikation (CMO) und Mitglied der Geschäftsleitung.Zürich - GenTwo ernennt Simone C. Drill zur neuen Leiterin Marketing und Kommunikation (CMO) und Mitglied der Geschäftsleitung. Sie verfügt über langjährige globale Führungserfahrung in der Finanzbranche, darunter bei UBS und Swiss Re. Die Ernennung von Simone C. Drill ist für GenTwo-Mitgründer und CEO Philippe Naegeli ein klares Bekenntnis zur internationalen Wachstumsstrategie des stark...

