Wien (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Deutschland hat sich im Juni leicht verlangsamt, so die Experten von "FONDS professionell.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden am Mittwoch nach einer ersten Schätzung mitgeteilt habe, seien die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,6 Prozent gestiegen. Im Mai 2022 habe sich die Inflationsrate noch auf 7,9 Prozent belaufen. ...

