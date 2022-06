Die Aktie des Energieversorgers notiert heute rund 15 % im Verlust. Wegen des Versorgungsengpasses mit Gas hat Uniper die Jahresprognose gestrichen. Zudem lastet natürlich der deutlich gestiegene Gaspreis auf der Gewinnrechnung. Da man seinen Gasbedarf zu rund 50 % aus russischen Lieferungen deckt, hat man nun gleich doppelt gelitten, zum einen durch die Lieferbeschränkungen und zum anderen durch den deutlich gestiegenen Gaspreis. Nämlich das Gas, das man derzeit aus Russland nicht erhält, muss am Spotmarkt extrem teuer zugekauft werden. Uniper hat nun deshalb seine Kreditlinien erweitert und u.a. eine KfW-Fazilität über 2 Mrd. € erhalten.







Aber die Liquiditätslage bleibt trotz allem angespannt. Uniper erhofft sich nun vom Bund Stabilisierungsmaßnahmen. Zudem ist der finnische Großaktionär Fortum gefragt. Hält die derzeitige Markt- und Versorgungslage an, dürfte Uniper ohne zusätzliche Kapitalspritze nach und nach ausbluten. Am besten beobachten Sie die weiteren Geschehnisse von der Seitenlinie aus.





