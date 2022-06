Frankfurt A.M. (ots/PRNewswire) -Bildungs-, Schulungs- und Zertifizierungsnetzwerk hilft, die weltweite Nachfrage nach Appian-Entwicklerressourcen zu deckenAppian (NASDAQ: APPN) ruft das Appian Education Partner Programm ins Leben. Ziel des weltweiten Netzwerks an Organisationen ist es, eine Vielzahl von Ressourcen für Anwender und Personen bereitzustellen, die eine Appian-Zertifizierung anstreben. Appian geht dafür Partnerschaften mit Schulungsunternehmen und akademischen Einrichtungen ein. So sind Unternehmen in der Lage, offizielle Ressourcen und Schulungen anzubieten, die Interessierte dabei unterstützen, sich als Appian-Entwickler zu zertifizieren.Die Low-Code-Industrie wächst rasant: Gartner prognostiziert, dass bis 2024 75 Prozent der Anwendungsentwicklung in Unternehmen auf Basis von Low-Code erfolgen wird. Die Nachfrage nach der Appian Low-Code-Plattform und dementsprechend nach Appian-Talenten steigt weltweit. Die Zahl der Unternehmen, die Appian einsetzen, verdoppelt sich jedes Jahr. Zertifizierte Appian-Entwickler sind daher sehr begehrt. Das Appian Education Partner Programm unterstützt dabei, diesen Bedarf für Appian-Kunden und Implementierungspartner abzudecken."Wir wollen gewährleisten, dass unsere Kunden und Partner Zugang zu den qualifizierten Ressourcen haben, die sie benötigen, um mit ihren Appian-Programmen extrem erfolgreich zu sein", so Pavel Zamudio, Chief Customer Officer, Appian. "Low-Code bietet eine Vielzahl beruflicher Möglichkeiten sowohl für etablierte als auch für neue Entwickler. Programme wie Appian Education Partners und unsere Initiative lowcode4all schaffen neue, erfolgversprechende Karrieremöglichkeiten."Das Appian Education Partner Programm besteht aus einem Netzwerk von Hire-Train-Deploy (HTD) Organisationen auf der ganzen Welt, darunter SkillStorm, Revature, Ethnus, Xebia und PKUTech. Diese und weitere Partner werden darin unterrichtet, wie sie Appian-Schulungen und -Zertifizierungsprüfungen durchführen. Sie erhalten kontinuierlich die neuesten Aktualisierungen der Schulungsmaterialien sowie Marketing-Tools und -Ressourcen, um ihre Angebote vorzustellen.Anwender, die eine Schulung bei einem Appian Education Partner absolvieren, erhalten:- Zugang zur Appian Low-Code Plattform in der Cloud mit vollem Funktionsumfang- Kostenloses Training unter Anleitung eines Trainers- Umfangreiche Lernressourcen- Die Möglichkeit, die Appian Applied Developer Certification zu erwerben- Zugang zum Appian Hiring Network zur ArbeitsvermittlungPersonen, die sich für eine Appian-Schulung interessieren, sowie Appian-Kunden und -Partner, die Appian-Ressourcen suchen, können sich direkt an einen Appian Education Partner wenden oder sich für weitere Informationen an training@appian.com richten.Unternehmen, die Appian Education Partner werden möchten, können sich hier informieren.Über AppianAppian ist eine einheitliche Plattform für den Wandel. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre wichtigsten Prozessabläufe zu erkennen, zu gestalten und zu automatisieren. Die Appian Low-Code-Plattform vereint die wichtigsten Funktionen, die zur schnelleren Erledigung von Aufgaben benötigt werden - Process Mining + Workflow + Automation - in einer einheitlichen Low-Code-Plattform. Appian ist offen, für einen unternehmensweiten Einsatz geeignet und genießt das Vertrauen von branchenführenden Unternehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie appian.de.Folgen Sie uns auf Appian DACH: Twitter, LinkedInLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Logo.jpgPressekontakt:Für Informationen wenden Sie sich bitte an: Andrea Meienberg,Director,Marketing DACH,pr.dach@appian.comOriginal-Content von: Appian, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145063/5261852