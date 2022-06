Defama hat gestern eine Reihe von Neuigkeiten publiziert. Das Unternehmen erwirbt in Thüringen zwei neue Nahversorgungszentren in Apfelstädt und Waltershausen. Dies sind Orte in der Nähe von Gotha. Der Kaufpreis liegt zusammen bei 2,95 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...