Neue Studien zeigt den Bedarf an reibungslos funktionierenden Technologien: 81% der IT-Fachleute verschwenden mehr als 10% ihrer Arbeitszeit mit ineffizienten Prozessen und Technologien.Zürich - ServiceNow (NYSE: NOW) und Qualtrics (Nasdaq: XM) haben ihre neue App zur Verbesserung der Employee- und Customer-Experience vorgestellt. Qualtrics Embedded Insights ist ab sofort im ServiceNow Store erhältlich und bietet IT- und Kundendienstmitarbeitern einen einheitlichen Blick auf die Erfahrungen von Mitarbeitern oder Kunden. Darüber hinaus sehen die Verantwortlichen operative Daten...

Den vollständigen Artikel lesen ...