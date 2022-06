München (ots) -Die Präsidentin des Bundespatentgerichts Dr. Regina Hock lädt am 7. Juli 2022 um 14 Uhr zu einem Sommerempfang ein. Die Veranstaltung findet im Bundespatentgericht in der Cincinnatistraße 64, 81549 München statt, bei gutem Wetter auch im Garten.Herr Prof. Dr. Harald Lesch wird einen Vortrag zu dem Thema "Wie innovativ ist die Natur?" halten. Der Augsburger Künstler Olli Marschall stellt in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Kunst im Bundespatentgericht e. V. vor dem Gerichtsgebäude Holzskulpturen aus.Die Medien sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen! Pressevertreter werden gebeten, sich beim Pressesprecher des Bundespatentgerichts anzumelden.Pressekontakt:BundespatentgerichtPressesprecher: Dr. Eike NielsenTelefon 089 69937-382Pressestelle@bpatg.bund.deOriginal-Content von: Bundespatentgericht, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66623/5261921