Berlin (ots) -Anpfiff für das Fußball-Highlight des Sommers! Wenn die deutsche Nationalmannschaft der Frauen gegen Dänemark ins EM-Turnier startet, wird parallel auch in Entenhausen der Ball rollen. Denn im Micky Maus-Magazin 15/2022 (erscheint am 8. Juli 2022) steht ebenfalls ein ganz entscheidendes Spiel für die Entenhausener Damen an.Zunächst scheint der Sieg für Daisy Duck und Co. gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner unerreichbar zu sein. Doch zum Glück bekommt Entenhausens Frauenfußball-Team im richtigen Moment prominente Unterstützung in Form von fünf Star-Spielerinnen. Ganz vorne mit dabei: DFB-Kapitänin Alexandra Popp, die dem Team zeigt, was wirklich wichtig ist, um am Ende Erfolg zu haben.Neben einer großartigen Comic-Geschichte, die unter anderem auf den Ideen von Alexandra Popp basiert, liegt der Micky Maus 15/2022 auch ein tolles Mannschaftsposter mit allen fünf Star-Spielerinnen bei. Ebenso bekommen die Leserinnen und Leser in dieser Ausgabe viele spannende Fakten und Infos zur deutschen Frauen-Nationalmannschaft geliefert.Das Micky Maus-Magazin richtet sich an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren und erscheint alle zwei Wochen neu. Das 'Micky Maus-Magazin' zählt neben 'Walt Disney Lustiges Taschenbuch' und 'Micky Maus Comics' zu den reichweitenstärksten Kindermagazinen im Gesamtmarkt und erreicht 403.000 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren (gemäß Kinder-Medien-Monitor 2021). Die verschiedenen Produkte des Micky Maus-Portfolios sind am Kiosk und im Handel erhältlich und können im EGMONT-Shop unter https://www.egmont-shop.de/micky bestellt werden.