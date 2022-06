Ebsdorfergrund (ots) -Gut, besser, am besten - Zum dritten Mal erhält Hausengel die Auszeichnung "Deutschlands Beste" von Focus-Money. Unter 20.000 bewerteten Unternehmen hebt sich das Familienunternehmen erneut durch zahlreiche positive Kundenstimmen hervor.Jede einzelne gute Bewertung oder Empfehlung der Hausengel-Dienstleistungen ist wertvoll, nun kam noch das Sahnehäubchen hinzu: Das dritte Jahr in Folge wurde Hausengel mit dem Deutschlandtest-Siegel "Deutschlands Beste Pflege- & Hilfsdienste" ausgezeichnet. "Alle guten Dinge sind Drei!", freut sich Vorstandsvorsitzender Simon Wenz über die Verleihung. "Diese erneute Auszeichnung durch eine unabhängige Studie freut uns sehr und bestätigt uns in unserer täglichen Arbeit."Während Suchmaschinen wie Google und Co. die volle Bandbreite von Anbietern und Möglichkeiten abbilden, wird es immer schwieriger den tatsächlich besten Dienstleister darunter herauszufinden. Darum helfen Studien und Auszeichnungen bei der Orientierung. So analysierte auch in diesem Jahr das Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag von Deutschland Test und dem Wirtschaftsmagazin Focus-Money den deutschen Markt.Die Studie zeigt auf, welchen Unternehmen die Deutschen am meisten vertrauen. Dafür wurden etwa 20.000 Marken und Unternehmen durch Social-Listening-Methoden untersucht. Dabei werden Kundenstimmen aus zahlreichen Quellen im Internet in einer Datenbank erfasst und ausgewertet. Jene Betriebe, die in dieser größten Untersuchung zu Kundenbewertungen besonders positiv abschneiden, werden ausgezeichnet - so auch Hausengel.Aber was schätzen Kunden besonders an Hausengel?1. Über 17 Jahre Erfahrung. Aus der eigenen Familiengeschichte und Notwendigkeit heraus entstand das Unternehmen im Jahr 2005. Das bedeutet 17 Jahre Pflegekompetenz. Einfühlungsvermögen, Qualitätsbewusstsein und ein breites Angebot an alltagsunterstützenden Dienstleistungen haben sich daraus entwickelt.2. Qualifizierte Betreuungskräfte. 14.000 Betreuungskräfte aus Osteuropa befinden sich im Hausengel-Pool. Das Unternehmen rekrutiert die Betreuungskräfte selbst und bereitet diese sorgfältig auf ihren Einsatz in Deutschland vor. An der staatlich anerkannten Hausengel-Akademie haben sie die Möglichkeit sich in Sachen Pflege und Betreuung weiterzubilden.3. Individuelle Hilfe. Geschulte Pflegeberater und ein breites Netzwerk an möglichen Leistungen bieten eine individuelle Unterstützung je nach persönlicher Pflegesituation."Vernetzung und Austausch mit unseren Kunden und Partnern sind die Basis für unsere Weiterentwicklung und den hohen Qualitätsanspruch, den wir täglich an uns stellen. Unseren Grundsatz - rundum versorgt - nehmen wir wörtlich. Eine gute Erreichbarkeit, ein umfassendes Beratungsangebot als auch eine schnelle und bedarfsgerechte Hilfe in jeder Phase der Pflegesituation gehören bei uns selbstverständlich dazu", fasst Wenz zusammen.Mehr Infos zur aktuellen Auszeichnung gibt es (ab August) hier: https://www.deutschlandtest.de/diebesten/Pressekontakt:Hausengel Holding AG | Iris Merkel | Tulpenweg 1 | 35085 Ebsdorfergrund | iris.merkel@hausengel.de | Tel.: +49 (0) 6424 928 37 148 | Mobil: +49 159 064 667 61Original-Content von: Hausengel Holding AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81504/5261936