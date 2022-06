Anleger warten bereits gespannt auf die kommenden Tage. Der E-Autobauer dürfte in Kürze seine Auslieferungszahlen für das zweite Quartal veröffentlichen. Nachdem der Konzern zuletzt unter negativem Newsflow (siehe Artikelliste) sowie unter der allgemein schlechten Marktverfassung litt, könnte nun der nächste Rückschlag bevorstehen.Konkret werden zwischen Freitag und Sonntag die Q2-Auslieferungszahlen erwartet. Aufgrund der Lockdowns in Shanghai ist die Erwartungshaltung jedoch nicht all zu positiv. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...