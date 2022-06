Die Zentralbankmassnahmen zur Inflationsbekämpfung setzen den Rohölpreis unter Druck. Esty Dwek von FlowBank erklärt, was der Preis des schwarzen Goldes verrät.Die Zentralbankmassnahmen zur Inflationsbekämpfung setzen den Rohölpreis unter Druck. Esty Dwek von FlowBank erklärt, was der Preis des schwarzen Goldes verrät und zeigt Anlagegelegenheiten auf. Die US-Notenbank Fed will die Inflation bekämpfen, auch auf die Gefahr hin, dass die Wirtschaft in eine Rezession rutscht. Dies belastet den Rohölpreis, der seit Jahresbeginn um mehr als 40% gestiegen ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...