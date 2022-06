Unsere letzte Kommentierung zu USD / JPY überschrieben wir an dieser Stelle mit "Greenback knackt "Uralt"-Widerstand (vorerst)!". Unsere letzte Kommentierung zu USD / JPY überschrieben wir an dieser Stelle mit "Greenback knackt "Uralt"-Widerstand (vorerst)!". Zum damaligen Zeitpunkt konnte der US-Dollar eine wichtige Hürde überspringen. Mittlerweile sind einige Handelstage vergangen. Rückblick. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...