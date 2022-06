Ein Analyst der Bank of America sagt dem Chip-Sektor schwierige Zeiten voraus. Vier Halbleiter-Aktien stufte er herab.

Der iShares Semiconductor ETF, der die Performance des ICE Semiconductor Index abbildet, verlor seit Anfang des Jahres 36 Prozent. Das sind sogar 16 Prozent mehr als der S&P 500 in diesem Zeitraum einbüßte. Für die Anleger könnte es noch schlimmer kommen, schenkt man den Worten von BofA-Analyst Vivek Arya Glauben. "Eine straffere globale Geldpolitik, geopolitische Unruhen und eine schwache Verbrauchernachfrage werden wahrscheinlich die Chipnachfrage [...] unter Druck setzen", zitiert ihn das Finanzportal Barron's.

Der Analyst prognostiziere nun von einem 9,5- statt 13-prozentigen Umsatzwachstum für die Branche im laufenden Jahr aus. Für das kommende Jahr erwarte er gar einen Umsatzrückgang von einem Prozent.

Arya setzte Skyworks und Qorvo von "Neutral" auf "Underperform", weil er bei diesen zwei Anbietern von Wireless-Chips davon ausgehe, dass sich das Wachstum auf dem Markt für 5G-Smartphones verlangsamt.

Von "Buy" auf "Neutral" stufte der Analyst die Titel von Teradyne und Texas Instruments. Teradyne sei zu abhängig von der Endverbrauchernachfrage, was seiner Meinung nach ein Risiko darstellen könnte. Texas Instruments hingegen könnte die hohen Investitionsausgaben für den Bau neuer Fabriken in den USA die Bilanz vermiesen, so Arya bei Barron's.

Arya halte es für möglich, dass die Aktien des Sektors ihren Tiefpunkt vielleicht noch in diesem Jahr erreichen, wenn es "positive Entwicklungen an der geopolitischen Front" gibt oder es zu einem Stopp der Zinserhöhungen kommt. Bis dahin sei "mit weiteren Turbulenzen im Chipsektor zu rechnen", so sein Fazit.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US83088M1027,US8807701029,US8825081040,US74736K1016