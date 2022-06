New York (ots/PRNewswire) -M.S.Q. Ventures ("MSQ") freut sich, bekannt zu geben, dass Kunde BioLineRx Ltd. ("BioLineRx") (NASDAQ/TASE: BLRX), erfolgreich eine Co-Entwicklungsvereinbarung mit GenFleet Therapeutics, Inc.,einem auf Immunonkologie spezialisierten biopharmazeutischen Unternehmen mit Sitz in Shanghai, China, zur gemeinsamen Entwicklung von Motixafortide bei duktalem Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse ("PDAC") abgeschlossen hat.Im Rahmen der Vereinbarung wird GenFleet eine randomisierte klinische Phase-2b-Studie planen und durchführen, in die etwa 200 Erstlinien-PDAC-Patienten in China aufgenommen werden sollen. Diese randomisierte, kontrollierte Studie soll die Überlegenheit von Motixafortide in Kombination mit einem Anti-PD-1-Mittel und einer Chemotherapie im Vergleich zur Chemotherapie allein, der derzeitigen Standardbehandlung, untersuchen."Diese Zusammenarbeit basiert auf den äußerst ermutigenden Ergebnissen unserer COMBAT/KEYNOTE-202-Studie der Phase 2a mit Motixafortide in Kombination mit einem Anti-PD-1 und einer Chemotherapie, die eine starke Unterstützung für die weitere Entwicklung bei dieser sehr schwierigen Krankheit darstellen. Wir glauben, dass wir mit GenFleet einen hervorragenden Partner für die Durchführung einer streng randomisierten Phase-2b-Studie gefunden haben", sagte Philip Serlin, CEO von BioLineRx. "Das MSQ-Team hat uns geholfen, die Komplexität grenzüberschreitender Transaktionen zu meistern und diese Transaktion durch den Einsatz seiner umfassenden Kenntnisse des globalen Marktes zu sichern. Wir sind sehr beeindruckt von MSQs "Thinking outside the box"-Ansatz und ihrer Expertise in der Strukturierung und Verhandlung von Geschäften.""Die Ergebnisse der Phase-2a-Studie COMBAT/KEYNOTE-202 belegen den Nutzen der Kombination des CXCR4-Inhibitors Motixafortide mit einem Anti-PD-1 und einer Chemotherapie in der Zweitlinienbehandlung", sagte Qiang Lu, Vorsitzender von GenFleet. "Wir glauben, dass diese Kombination auch für Patienten in der Erstbehandlung von Vorteil sein könnte, und hoffen, dies in einer randomisierten Studie bestätigen zu können. Wir sind begeistert, Partner von BioLineRx bei der Entwicklung dieses späten klinischen Produkts zu sein, und freuen uns darauf, diese wichtige Studie so schnell wie möglich zu beginnen. Während der gesamten Reise hat das MSQ-Team Professionalität und Engagement bewiesen, um unseren beiden Teams zu helfen, die Ziellinie rechtzeitig zu erreichen."Echo Hindle-Yang, CEO von MSQ, kommentiert die Transaktion wie folgt: "Diese Zusammenarbeit ist ein weiteres hervorragendes Beispiel für eine globale Entwicklungskooperation, bei der das regionale Know-how beider Unternehmen genutzt wird, um die Entwicklung neuer Therapien zu beschleunigen. Wir freuen uns über die Allianz zwischen BioLineRx und Genfleet, um die Behandlung von PDAC weiter voranzutreiben, die sich als unglaublich schwierig erwiesen hat. Ich bin beeindruckt von Phils Engagement für die Entwicklung von Motixafortide bei PDAC, das auch von Dr. Lu von GenFleet geteilt wird. Angesichts des starken Engagements beider Teams sind wir überzeugt, dass die Patienten von dieser Zusammenarbeit profitieren werden. Es ist uns eine Ehre, diese grenzüberschreitende Partnerschaft voranzutreiben und zum künftigen Erfolg beizutragen.Über MSQM.S.Q. Ventures ist ein in New York ansässiges, grenzüberschreitendes Beratungsunternehmen, das mit seinem fundierten Wissen, seinem starken Netzwerk und seinen lokalen Einblicken in den chinesischen Markt eine Brücke zwischen den Gesundheitsindustrien auf der ganzen Welt schlägt.info@msqventures.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1849947/MSQ_Ventures_Logo.jpgOriginal-Content von: MSQ Ventures, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149785/5261994