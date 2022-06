Peking (ots/PRNewswire) -Zhongguancun Global Agricultural Science and Technology Innovation Forum zur Stärkung der technologiegetriebenen KraftBeijing Dabeinong Science and Technology Group Co., Ltd, ein landwirtschaftliches Hightech-Unternehmen, veranstaltet neuerdings das Zhongguancun Global Agricultural Science and Technology Innovation Forum ("das Forum") über die Global Agricultural Technology Innovation Platform (GAIN), um die neuesten Forschungsergebnisse aus den Studien hochrangiger Wissenschaftler zu erkunden. Während des Forums hat die DBN Gruppe auch die Empfänger des 12. DBN Wissenschafts- und Technologiepreises benannt. 31 Preise wurden an Agrarwissenschaftler und Forscher verliehen, die durch bahnbrechende Entdeckungen und die Entwicklung innovativer Technologien zur Lösung von Problemen in einer Vielzahl von Bereichen wie Saatgutwissenschaft, Impfstoffe für die Viehzucht sowie Baumwollanbau und -management einen großen Beitrag zum Fortschritt der chinesischen Agrarwissenschaften geleistet haben.Mehr als 1 Million Menschen haben die Livestreams des Forums verfolgt, die Sie hier (https://wx.vzan.com/live/page/3413211DD8227D99863DE0A503A91FCC?topicid=697496593&shauid=DvCAn5ZYNuDMKV0JdKzcow**&vprid=0&sharetstamp=1655565979386) finden."In den vergangenen 23 Jahren hat die DBN Group zahlreiche bahnbrechende wissenschaftliche und technologische Entdeckungen in den wichtigsten landwirtschaftlichen Bereichen Chinas gewürdigt und anerkannt. Wir erforschen neue Ansätze, um wissenschaftliches Personal, das an vorderster Front der Innovation steht und seinen Einfallsreichtum und seine Kreativität einsetzt, um die Grenzen der modernen Wissenschaft weiter zu verschieben, weiter zu fördern und Anreize zu schaffen. Ihr Engagement und ihr Beitrag stärken die Lebensmittelsicherheit in China, erhöhen die Lebensmittelsicherheit und schützen die Umwelt. Sie treiben die Modernisierung der Landwirtschaft und die nachhaltige Entwicklung in China und darüber hinaus voran", sagte Dr. Shao Genhuo, Vorsitzender der DBN Group."Aufbauend auf unseren bisherigen Meilensteinen hoffen wir, die Zusammenarbeit mit unseren globalen Partnern weiter zu verstärken, um den landwirtschaftlichen Gemeinschaften und der gesamten Branche besser zu dienen, gemeinsam dringende landwirtschaftliche Probleme zu lösen und das Wohlergehen der Menschen zu verbessern", fügte er hinzu.Yang Yuanzhu, Chefexperte der Yuan Longping High-Tech Agriculture Co., Ltd, Präsident des Forschungsinstituts für die Saatgutindustrie, Zheng Haixue, Professor und Direktor des Veterinärforschungsinstituts der Chinesischen Akademie für Agrarwissenschaften in Lanzhou, und Li Zhaohu, Professor und Präsident der Huazhong Agricultural University, wurden eingeladen, dem Publikum auf der Veranstaltung ihre wissenschaftlichen Forschungsergebnisse vorzustellen. Zu den drei außergewöhnlichen wissenschaftlichen Entdeckungen, die mit der höchsten Auszeichnung bedacht werden, gehören:- Züchtung und Anwendung der TGMS-Linien LK638S und J4155S mit hoher Qualität und hoher Kombinationsfähigkeit- Rekombinanter Schweine-Serotvoe O und A bivalenter inaktivierter Maul- und Klauenseuche-Virus-Impfstoff - Entwicklung und Verwendung desselben- Innovation und Anwendung der systematischen Regulierung und der Lichtanbautechnik für Baumwolle in ChinaDrei Nobelpreisträger, darunter Oene Oenema, Friedensnobelpreisträger, Professor an der Wageningen University & Research, Hartmut Michel, Nobelpreisträger für Chemie, Akademiker der Deutschen Akademie der Wissenschaften, und Muhammad Yunus, Friedensnobelpreisträger und Wirtschaftswissenschaftler aus Bangladesch, wurden bei der Zeremonie ebenfalls hervorgehoben, wo sie ihre bahnbrechenden Forschungsarbeiten und Analysen über das Potenzial der biobasierten Wirtschaft und ihre Vorteile für eine nachhaltige Landwirtschaft vorstellten und die Möglichkeiten für eine beschleunigte Entwicklung der ländlichen Gemeinden in China beleuchteten.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1850118/video.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1850117/image.jpgPressekontakt:release@gainnovation.org.cnOriginal-Content von: Global Agricultural Science and Technology Innovation Platform (GAIN), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162861/5262011