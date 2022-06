Der letzte Teil von "Monkey Island" erschien 2009. Verständlich, dass Fans sich umso mehr auf "Return to Monkey Island" gefreut haben. Doch nachdem erste Gameplayszenen veröffentlicht wurden, äußerten viele ihren Unmut. Guybrush Threepwood ist zurück. Der Hauptcharakter der Monkey-Island-Reihe kämpft auch in "Return to Monkey Island" nach 13 Jahren Abstinenz darum, der berüchtigste Pirat der Karibik zu werden. Die Reaktionen auf die Rückkehr des sympathischen Tollpatschs sind jedoch weit weniger positiv als erwartet. Grund dafür ist der Stil, in dem der Charakter dargestellt wird. Schöpfer Ron ...

Den vollständigen Artikel lesen ...