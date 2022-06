Im Kampf gegen Geldwäsche mit Kryptowährungen wie Bitcoin zieht die EU die Zügel straffer. Die Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament einigten sich in der Nacht zu Donnerstag auf ein Gesetz, um Krypto-Überweisungen nachverfolgbar zu machen. Am Kryptomarkt führt dies am Donnerstag zu weiterem Abgabedruck. Konkret müssen Krypto-Plattformen künftig Informationen über Sender und Empfänger ermitteln, ...

