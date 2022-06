DJ PRESSEMITTEILUNG/Neuer Dienstleister für die Gateway-Administration: MeteringSüd wechselt zu GWAdriga

Die Gründungsgesellschafter des Kooperationsunternehmens MeteringSüd GmbH & Co. KG werden bei der Gateway-Administration und dem Messdaten-Management künftig auf den Full-Service von GWAdriga setzen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde jetzt mit der Allgäuer Überlandwerk GmbH (AÜW), der Stadtwerke Augsburg Energie GmbH (swa), der TWS Netz GmbH, der SEW Stromversorgungs GmbH sowie der SWS Netze GmbH Stralsund unterzeichnet. Der Entscheidung vorausgegangen war ein intensiver Auswahlprozess, bei dem die relevanten GWA-Dienstleister auf dem Markt genau geprüft worden waren. "GWAdriga bietet uns nicht nur den risikofreien Umstieg auf einen Standardprozess, der sich inzwischen auch beim Rollout großer Stückzahlen von intelligenten Messsystemen bewährt hat. Wir kommen zudem in den Genuss von Skaleneffekten bei der Dienstleistung, wie sie unsere bisherige Kooperation nicht in diesem Umfang bieten konnte", erläutert Michael Lucke, Geschäftsführer der Allgäuer Überlandwerk GmbH in Kempten. Mit der Übernahme des Full-Service für die Metering Süd-Unternehmen festigt GWAdriga mit rund 700.000 auszurollenden iMsys endgültig Ihre Position als die Nummer 2 auf dem Markt.

GWAdriga-Geschäftsführer Dr. Michal Sobótka sieht in der Entscheidung der Metering Süd auch einen Hinweis auf eine Konsolidierung des Markts: "Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die Zahl der Anbieter im Bereich der Gateway-Administration abnehmen wird, da nicht alle rechtzeitig das für einen wirtschaftlichen Betrieb erforderliche Mengengerüst erreichen werden. Wir haben uns auf diese Entwicklung vorbereitet und sind in der Lage, gemeinsam mit unserem Softwarepartner BTC den SMGWA-Betrieb auch kurzfristig zu übernehmen". Dabei ist es für ihn unerheblich, welche Größe die Unternehmen haben. "Wir haben belastbare Standardprozesse und funktionierende Schnittstellen zu operativen Systemen wie SAP, SIV oder Schleupen, die wir einfach adaptieren und so auch größere Versorger schnell in den produktiven Betrieb überführen können. Für kleine und mittlere Unternehmen und ihre Kooperationen steht zudem ein eigenes Produkt zur Verfügung, das sämtliche digitalen Leistungen enthält, die sie für den Einstieg in das intelligente Messwesen benötigen."

In der MeteringSüd GmbH & Co. KG mit Sitz in Augsburg hatten sich Netzbetreiber aus Bayern und Baden-Württemberg zusammengeschlossen, um gemeinsam den Betrieb intelligenter Messsysteme (Smart Meter) abzuwickeln. Die Gesellschaft scheidet nun aus dem Markt aus.

Die beteiligten Unternehmen werden ihre ERP-Systeme an die von GWAdriga etablierte Standardschnittstelle zu den Branchenlösungen von SAP, SIV und Schleupen anbinden. Die weiteren assoziierten kleineren Werke setzen zudem auf das , Start-Paket', welches mittels eines GWAdriga-Integrationsportals den produktiven Betrieb ohne Schnittstellenprogrammierung bereits nach wenigen Wochen ermöglicht. Die Leistungen von GWAdriga umfassen neben der Gateway-Administration und dem Messdaten-Management alle Zertifikate, Telekommunikation und Messdaten-Visualisierung.

GWAdriga mit Sitz in Berlin ist Full-Service-Dienstleister für die Gateway-Administration, das Messdaten- oder das CLS-Management. Darüber hinaus entwickelt GWAdriga datenbasierte Mehrwertangebote für die Energiewirtschaft, etwa für das das Mehrsparten-Metering. Kernzielgruppe sind mittlere und große Versorgungsunternehmen, Filialisten und die Wohnungswirtschaft. Mit mehr als 5 Mio. Zählpunkten und 700.000 intelligenten Messsystemen verfügt GWAdriga über ein Mengengerüst, das einen wirtschaftlichen Betrieb der Smart-Meter-Gateway-Administration erlaubt. Zusätzlich profitieren die Kunden von einer starken Einkaufsgemeinschaft. GWAdriga wurde 2016 von EWE, RheinEnergie und Westfalen Weser Netz gegründet. Die verwendeten IT-Systeme werden von der BTC AG geliefert, einem IT-Unternehmen, das ebenfalls fest in der Energiewirtschaft verwurzelt ist.

