Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -IronFX freut sich, den Start seines neuen Handels-Wettbewerbs, der Handels-Weltmeisterschaft, bekannt geben zu können. Der Forex-Wettbewerb beginnt am 01. Juli und endet am 30. September 2022. Die Handels-Weltmeisterschaft zelebriert den Fußball und belohnt die besten Händler des Wettbewerbs mit 30 FIFA-World-Cup-Experience-Paketen und Geldpreisen, die aus einem Preispool von 150.000 USD stammen.*FrühbucherrabattWer sich frühzeitig für den Wettbewerb anmeldet, vom 20. bis 30. Juni 2022, erhält einen Rabatt von 40 % auf seine Einlage und nimmt mit einer Einlage von nur 300 USD am Wettbewerb teil.HandelsphasenDer Wettbewerb beginnt mit Gruppen, in denen Händler aus jeder Region gegen andere Händler aus derselben Region antreten. Die vier Gruppen sind nach vier Regionen gegliedert: Europa, Asien, Afrika und der Nahe Osten, und Latein-Amerika. Während der Qualifikationsphase und in der Endrunde treten alle Händler gegeneinander an, unabhängig von ihrer jeweiligen Region und ihrem Wohnsitzland.Saisonkalender1. Gruppenphase Der Wettbewerb beginnt am 01. Juli. Während dieser Phase, die einen Monat lang andauert, müssen die Händler, um anfangen zu können, eine Einlage von mindestens 500 USD leisten.2. Qualifikationsphase Händler, die in die zweite Phase des Forex-Wettbewerbs eintreten, die vom 01. bis zum 31. August andauert, müssen eine Einlage von mindestens 750 USD leisten.3. Endrunde In der Endrunde, die vom 01. September bis zum Ende September dauert, haben die Händler eine Einlage von mindestens 1.000 USD zu leisten.PreiseGruppen12 Gewinner erhalten je ein Full-FIFA-World-Cup-Experience-Paket mit 1 Ticket für ein Spiel bei der Fußballweltmeisterschaft.Qualifikationsphase10 glückliche Gewinner erhalten je 1 Full-FIFA-World-Cup-Experience-Paket mit jeweils 1 Ticket für ein Spiel der Fußballweltmeisterschaft.Endrunde5 Gewinner erhalten World-Cup-Pakete mit Tickets zu Spielen plus Barpreise. Der erste Gewinner erhält 2 World-Cup-Pakete im Wert von 20.000 USD inklusive Tickets für zwei und 15.000 USD in bar.Jetzt sind Sie am Ball!Um den Ball ins Rollen zu bringen und mit der Chance zu punkten, Ihre Lieblingsfußballstars in Aktion zu sehen, können Sie über unsere spezielle Seite ein Handelskonto eröffnen, eine Einlage in der entsprechenden Höhe leisten und mit dem Handel beginnen!Informationen zu IronFXIronFX ist der preisgekrönte Weltmarktführer im Online-Handel, mit hochaktuellen Handelsplattformen und mehr als 500 handelbaren Instrumenten in den Bereichen Forex, Spot-Metalle, Futures, Aktien, Spot-Indizes und Rohstoffe. Der Broker betreut mehr als 1,5 Million Privatkunden aus über 180 Ländern und bietet einige der wettbewerbsfähigsten Konditionen in der Branche, darunter extrem niedrige Spreads und schnelle Ausführung.Verwandte Links:IronFX Webseite: https://www.ironfx.com/Um sich zu dem Wettbewerb anzumelden:https://www.ironfx.com/en/client-portal/accounts/trading-world-cupSind Sie ein neuer Kunden von IronFX? Registrieren Sie sich hier, um mitzumachen:https://www.ironfx.com/en/register?campaign=trading-world-cupJeder Handel ist mit einem Risiko verbunden. Es ist möglich, dass Sie Ihr gesamtes Kapital verlieren.*Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1811836/IronFX_Logo.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1850389/Trading_World_Cup.jpgPressekontakt:Chrystalla Zezou,Tel.: +357-25027742,czezou@notesco.comOriginal-Content von: IronFX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146745/5262079